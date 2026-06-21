Ηλιόπουλος: «Στην ΑΕΚ έχουμε τη μεγαλύτερη συσπείρωση, δεν θα αφήσω κανέναν να τη διαταράξει»

Η ομιλία του διοικητικού ηγέτη της ΑΕΚ, Μάριου Ηλιόπουλου, στην Πλατεία Τριών Συμμάχων στην Πάτρα, στο πλαίσιο της περιοδείας του τροπαίου του 14ου πρωταθλήματος.

Κιτρινόμαυρη γιορτή στην Πάτρα για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Στο πλαίσιο της περιοδείας του τροπαίου του 14ου πρωταθλήματος του Δικεφάλου ο Μάριος Ηλιόπουλος απηύθυνε ομιλία στους Ενωσίτες που κατέκλυσαν την Πλατεία Τριών Συμμάχων.

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, πέρα από την σπουδαία ανακοίνωση για τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίου στάθηκε στη σημασία της «Ένωσης» τόσο για την ΑΕΚ, όσο και ευρύτερα για την ελληνική κοινωνία.

Χαρακτηριστικό της λατρείας των Ενωσιτών προς τον ισχυρό άνδρα του κλαμπ είναι το γεγονός πως για περισσότερη από μία ώρα δεν τον... άφηναν να φύγει από το σημείο, όντας πόλος έλξης για φιλάθλους όλων των ηλικιών.

Η ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου

«Λαέ της Πάτρας!

Βρίσκομαι και σήμερα εδώ ο ίδιος, παρά το πολύ φορτωμένο πρόγραμμα που έχω, πρώτα απ' όλα γιατί τιμώ την Πάτρα, τιμώ την Αχαΐα και τους ανθρώπους της. Ένα τόπο άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορική πορεία της πατρίδας μας και του λαού μας, ένα τόπο που από παντού αναβλύζει η ελληνική ιστορία, από αρχαιοτάτων χρόνων.

Έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα η παρουσία αυτού του τροπαίου εδώ στην Πάτρα, στον κόμβο που ενώνει την Ελλάδα, μέσω του λιμανιού της πόλης, με τη δυτική Ευρώπη. Αλλά και για ένα σπουδαίο λόγο που στο τέλος θα σας αναγγείλω.

Ένας τόπος με ιδιαίτερα έξυπνους ανθρώπους, που έχουν πηγαία έμπνευση και ευρεία σκέψη, που είναι πανταχού παρούσα. Το DNA αυτής της περιοχής είναι κρίσιμο και σημαντικό, γιατί όταν οι ελληνικές ψυχές ενώνονται, έρχεται η μεγάλη νίκη.

Μόνο με δύναμη ψυχής, όταν η καταστροφή γίνεται έμπνευση και δημιουργία. Και αυτό το DNA μας καθοδηγεί να είμαστε πάντα δίπλα στην κοινωνία. Πάντα δίπλα στα προβλήματα ουσίας, που απασχολούν την κοινωνία. Η ισχύς εν τη ενώσει.

Φυσικά δεν είναι εύκολο. Και πάλι εδώ η ΑΕΚ μπορεί να είναι το παράδειγμα. Αυτό το Τρόπαιο που έχουμε εδώ, μπορεί να είναι το παράδειγμα. Ένα Τρόπαιο που το έχω χαρακτηρίσει Τρόπαιο του Ευ Αγωνίζεσθαι. Και αυτό ακριβώς είναι. Με το Ευ Αγωνίζεσθαι οδηγό και με όπλα αυτές τις τέσσερις λέξης, παλέψαμε και το κατακτήσαμε:

Υπομονή, Επιμονή, Πίστη και Πάθος.

Έτσι φτάσαμε στη μεγάλη επιτυχία. Έξω από συστήματα. Μακριά από φαινόμενα αλαζονείας, έπαρσης και μισαλλοδοξίας.

Είμαστε, λοιπόν, εδώ στην Πάτρα για να εμπνεύσουμε όλα τα νέα παιδιά. Όπως παντού και πάντα, έτσι και εδώ στην Πάτρα, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί βλέπω πολλά νέα παιδιά. Και θα ευχαριστήσω τους γονείς πρώτα απ' όλα, που έφεραν τα παιδιά τους εδώ, να δουν αυτό το Τρόπαιο, να ακούσουν την ομιλία, να μπορέσουν να σκεφτούν ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες, καλύτερες μέρες. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και στο αθλητισμό, αλλά στην ευρύτερη κοινωνία μας. Μακριά από έπαρση και αλαζονεία. Το ποδόσφαιρο, το πιο δημοφιλές σπορ, είναι καθρέφτης της κοινωνίας.

Οραματίζομαι να έρθουν τα νέα παιδιά κοντά και οραματίζομαι την επιτυχία των παιδιών. Να έρθουν οι οικογένειες ξανά σαν φίλαθλοι στα γήπεδα, να προάγουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Τη σημερινή βία να την μετατρέψουμε σε ομορφιά. Θέλουμε μέσα απ' αυτό να βοηθήσουμε όλον τον αθλητισμό, όλα τα αθλήματα. Και η ΑΕΚ αυτό θα κάνει πράξη.

Τα χόμπι είναι κρίσιμα για τα παιδιά. Τρίπτυχο "Υγεία, Παιδεία, Αθλητισμός" για τις νέες γενιές. Μαζί να δούμε τα παιδιά να χαμογελάνε.

Να βοηθήσουμε τα φτωχά και άτυχα παιδιά, που δεν είχαν ίσες ευκαιρίες απ' τη ζωή και δοκιμάζονται. Σεβασμός στα ιερά σύμβολα: Οικογένεια, Θρησκεία, Βυζάντιο, Αρχαία Ελλάδα.

Έχουμε την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, το μεγάλο πανεπιστήμιο της ψυχής και της ζωής, το οποίο σήμερα κοιμάται. Αυτό και τα ιδεώδη του είναι απαξιωμένα. Κλονίζονται οι αξίες, οι αρχές, η κουλτούρα, τα ήθη, τα έθιμα. Η κοινωνία υποφέρει. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα, όμως. Εμείς μπορούμε να χαράξουμε το μέλλον μας.

Κρίσιμες κατηγορίες της κοινωνίας μας για τον αθλητισμό. Είναι αναγκαία η συμπαράσταση κρίσιμων κατηγοριών της κοινωνίας μας. Γονείς, πρώτα απ' όλα. Βγάλτε τα παιδιά απ' τα ηλεκτρονικά μηχανάκια και την ανούσια ζωή. Η τεχνολογία είναι καλή, αλλά η υπερχρήση είναι καταστροφή. Οι δάσκαλοι, η Πολιτεία, βοηθήστε την νέα γενιά. Χωρίς Παιδεία και Αθλητισμό δεν προχωράει η νέα γενιά. Σκύψτε όλοι οι πολιτικοί επάνω σ' αυτά τα θέματα. Στο τρίπτυχο αυτό: Υγεία, Παιδεία, Αθλητισμός.

Οι δημοσιογράφοι έχετε ηθική ευθύνη έναντι της κοινωνίας να λέτε αλήθειες. Και να σταματήσετε τις προβοκάτσιες και τις προπαγάνδες. Και προφανώς δεν εννοώ όλους τους δημοσιογράφους. Εννοώ κάποιους που όλοι εσείς καταλαβαίνετε.

Οι άνθρωποι που διευθύνουν τις τράπεζες, ελάτε κοντά στους μικρούς, ελάτε κοντά στους μικρομεσαίους, που έχουν ανάγκη, που είναι αυτοί ο κρίσιμος κρίκος της κοινωνίας. Δεν προχωράει η κοινωνία αλλιώς, αν εσείς δεν σκύψετε πάνω στα προβλήματά τους. Όχι μόνο στα μεγάλα συμβόλαια εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων με τους μεγάλους.

Καλλιτέχνες, αθλητές, δημοφιλή άτομα, όλα τα εν δυνάμει πρότυπα για τα νέα παιδιά, ελάτε κοντά στη νεολαία και στον αθλητισμό. Θα γίνει και η ΑΕΚ κρίσιμος παράγοντας και κρίσιμος κρίκος, είτε κάποιοι το θέλουν είτε κάποιοι δεν το θέλουν. Θα μεταδώσουμε τη σπίθα. Αλλιώς θα υπάρχει αδιαφορία, κοινωνικός διχασμός, μιζέρια, καταστροφή της νεολαίας, βία, πόλεμοι, ναρκωτικά.

Σήμερα στην ΑΕΚ έχουμε τη μεγαλύτερη συσπείρωση και την υπέρτατη ένωση δυνάμεων. Και έχω στόχο και χρέος να την κρατήσω ενωμένη. Περνάω ένα μήνυμα: δεν θα ανεχθώ και δεν θα αφήσω κανέναν, είτε απ’ έξω είτε από μέσα, να διαταράξει αυτό που χτίσαμε. Δεν φιμώνομαι και δεν μασάω τα λόγια μου.

Γιατί όλοι μας έχουμε τον κακό μας και τον καλό μας εγκέφαλο. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει κακό εγκέφαλο. Τα ποσοστά αλλάζουν, κυρίες και κύριοι. Άλλοι έχουν 5%, άλλοι 10%, άλλοι 90%. Αλλά οι αξίες μας, οι βασικές αρχές, όπως μεγαλώσαμε από τους γονείς μας, αυτά που οραματιζόμαστε και ονειρευόμαστε, είναι αυτά που μας κρατούν στον σωστό δρόμο. Να κυριαρχεί ο καλός εγκέφαλος.

Όσο εγώ κρατάω τα ηνία της ΑΕΚ, θα κυριαρχεί το πάθος, η πίστη και ο καλός εγκέφαλος. Να αφήσουμε πίσω τον φανατισμό και τη βία. Όλοι, από όλες τις ομάδες. Αντί να βρίζουμε μάνες, να φωνάζουμε όλοι μαζί εμβατήρια, τονωτικά τραγούδια μέσα στο γήπεδο. Για να εμψυχώνουμε. Για να σεβόμαστε τα ιερά μας σύμβολα. Να υπηρετήσουμε αξίες που ενώνουν.

Το ταξίδι του Τροπαίου θα πάει σε όλη την Ελλάδα, στην Κύπρο, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Θα δείχνει πάντα το Δρόμο του Νικητή. Ο Δρόμος του Νικητή πρεσβεύει μεταφορικά τις αξίες μας, τα ιδανικά μας, το όραμά μας και την ελπίδα για το μέλλον. Μη χάνετε την πίστη σας. Να βάζετε όραμα και στόχους. Να αγωνίζεστε με αξιοπρέπεια, με ήθος και επιμονή.

Θα μοιραστώ μαζί σας ένα σχόλιο που έγινε κάτω από μια ανάρτηση για την παρουσία μου την Παρασκευή στη Μεσσηνία, στην Καλαμάτα, από μια κοπέλα που βρέθηκε εκεί και με άκουσε και έστειλε το παρακάτω μήνυμα. Θέλω να το μοιραστώ μαζί σας.

Ζήτω η πατρίδα μας. Ζήτω η ΑΕΚ

Να είμαστε καλά και να μην ξεχνάει ο καθένας τον δικό του τιτάνα, τους δικούς του γονείς. Αυτούς που μας μάθανε και τα ήθη και τα έθιμά μας. Αυτούς που μας βοήθησαν να είμαστε σήμερα αυτοί που είμαστε.

Τώρα είναι η σειρά μας να δώσουμε στα δικά μας παιδιά. Όμως η κοινωνία έχει αλλάξει και τα πράγματα δυσκόλεψαν. Να τα λες, Μάριε, για να παίρνουμε δύναμη. Να αντιδρούμε σε κάθε αδικία. Να μην χάνουμε την πίστη μας. Την αγάπη μου».

Αυτό ακριβώς το είδος της απήχησης είναι που με κάνει να συνεχίζω να τα λέω. Όπως αναφέρει και η κοπελιά, η νέα κοπελιά στο σχόλιό της. Και εγώ, τιμώντας τον δικό μου πατέρα, τον δικό μου τιτάνα, ένα από τα δικά μου ιερά σύμβολα, δημιούργησα το Ίδρυμα Τάκης Ηλιόπουλος, που έχει στόχους, όραμα, αγάπη, πάθος για το Αιγαίο και τους Έλληνες.

Μου έλεγε ο πατέρας μου: "Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αλλά και τίποτα μην το αφήνεις στην τύχη. Ό,τι κάνεις, να το κάνεις με αγάπη".

Ό,τι κάνετε να το κάνετε με αγάπη, με πάθος, με νοοτροπία Πρωταθλητή. Πρέπει τα νέα παιδιά να μπορούν να ονειρεύονται. Να κοιτούν το μέλλον με αισιοδοξία. Να νιώθουν υπερήφανα για εμάς και εμείς να νιώθουμε υπερήφανοι γι’ αυτά. Ακολουθήστε τον Δρόμο του Νικητή. Αγάπα τα πάντα που σ’ αγαπούν. Αγάπα τα όνειρά σου. Η αγάπη είναι παντού. Είναι δίπλα σου.

Και κλείνω: Για πρώτη φορά σήμερα θα αναφερθώ σε ένα μεγάλο γεγονός αγάπης. Ένα γεγονός που θα κάνει σεισμό. Η έκπληξη της βραδιάς. Αυτό που παρακινήθηκε από τη μεγάλη μου αγάπη για τον αθλητισμό, για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Έβαλα, προ λίγων ημερών, την υπογραφή μου για τον πρώτο λίθο πραγματοποίησης για τη κατασκευή του καλύτερου διεθνών προδιαγραφών αυτοκινητοδρομίου, εδώ στην Πάτρα.

Ακούστε με εσείς, όσο και όλοι οι αρμόδιοι και όλοι οι παράγοντες. Εγώ είμαι εδώ. Εγώ είμαι εδώ!

Εύχομαι και ελπίζω όλοι οι αρμόδιοι τοπικοί φορείς και παράγοντες να είναι εδώ και να ενεργήσουν άμεσα τα δέοντα, χωρίς γραφειοκρατίες και εμπόδια, για να γίνει πραγματικότητα το μεγάλο όνειρο όχι μόνο της Πάτρας, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας!

Ελάτε κοντά στο κίνημα της ΑΕΚ. Μαζί θα φέρουμε την αλλαγή.

Ζήτω η Ελλάδα!

Ζήτω η ΑΕΚ!».