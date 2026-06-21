Ηλιόπουλος: Ανακοίνωσε στην Πάτρα τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίου στην Χαλανδρίτσα
Όπως και στην Καλαμάτα, ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε και στην Πάτρα στο πλαίσιο της περιοδείας του τροπαίου του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλώσης στην Πλατεία Τριών Συμμάχων ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου έβγαλε ομιλία, η οποία επεφύλαξε μια είδηση.
Ο ισχυρός άνδρας της Ένωσης ανακοίνωσε πως πριν από λίγες ημέρες έβαλε την υπογραφή του για την κατασκευή αυτοκινητοδρομίου στην Πάτρα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Χαλανδρίτσας. Πρόκειται για πίστα, όπου διεξάγονται αγώνες ταχύτητας αυτοκινήτων ή οι σχετικές δοκιμές.
Πρόκειται για ένα πλάνο το οποίο είχε εγκαταλειφθεί, ωστόσο έπειτα από για αρκετά χρόνια θα πραγματοποιηθεί έπειτα από πρωτοβουλίες του Μάριου Ηλιόπουλου.
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«Θα αναφερθώ σε ένα μεγάλο γεγονός αγάπης, ένα γεγονός που θα κάνει "σεισμό". Η έκπληξη της βραδιάς. Αυτό που αναγεννήθηκε από την μεγάλη μου αγάπη, τον αθλητισμό και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Έβαλα προ ολίγων ημερών την υπογραφή μου για τον πρώτο λίθο πραγματοποίησης, για την κατασκευή του καλύτερου, διεθνών προδιαγραφών, αυτοκινητοδρομίου εδώ στην Πάτρα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου.
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