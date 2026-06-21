Φίλοι της ΑΕΚ έδωσαν δυναμικό παρών στην Πλατεία Τριών Συμμάχων στην Πάτρα για την εκδήλωση του τροπαίου του Διεκφάλου.

Η περιοδεία του τροπαίου του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ άρχισε από την Πελοπόννησο με σημερινή (21/6) στάση την Πάτρα. Η κούπα τέθηκε στη διάθεση των Ενωσιτών στην Πλατεία Τριών Συμμάχων, με τους Αχαιούς φίλους της ομάδας να δίνουν δυναμικό παρών.

Θυμίζουμε πως, όπως και στην Καλαμάτα, ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος, θα δώσει δώσει το παρών και θα στείλει το μήνυμα του στους φίλους της ομάδας, με έμφαση στη νεολαία.

Επόμενος προορισμός θα είναι αύριο, Δευτέρα 22 Ιουλίου, το Αίγιο και εν συνεχεία θα ακολουθήσει η Αιτωλοακαρνανία, με στάσεις σε Ναύπακτο και Αγρίνιο.