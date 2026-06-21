Ηλιόπουλος: «Στις 21:00 θα είμαι στην Πάτρα, καλώ τους γονείς να φέρουν τα παιδιά τους»

Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, έκανε κάλεσμα σε γονείς να φέρουν τα παιδιά τους στην εκδήλωση που θα παραστεί στην Πλατεία Τριών Συμμάχων στην Πάτρα.

Η περιοδεία του τροπαίου του 14ου πρωταθλήματος της ΑΕΚ άρχισε από την Πελοπόννησο. Επόμενος σταθμός για την «κούπα» είναι η Πάτρα, όπου θα βρεθεί ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Μάριος Ηλιόπουλος, όπως έκανε και στην Καλαμάτα.

Ο ισχυρός άνδρας του Δικεφάλου, μέσω των Social Media της ΠΑΕ, έκανε κάλεσμα στους γονείς να φέρουν τα παιδιά τους στην εκδήλωση παρουσίασης του τροπαίου, στην οποία θα παρευρεθεί και ο ίδιος, ώστε να απευθυνθεί στην κοινωνία της πρωτεύουσας της Αχαΐας.

Η ανάρτηση της ΑΕΚ

«Σήμερα στις 21.00, θα βρίσκομαι στην Πάτρα, στην Πλατεία Τριών Συμμάχων για την εκδήλωση με το Τρόπαιο της Κατάκτησης του Πρωταθλήματος. Εκεί θα έχω και την ευκαιρία να απευθυνθώ στην κοινωνία της πρωτεύουσας της Αχαΐας. Καλώ τους γονείς των νέων παιδιών να τα φέρουν στην εκδήλωση. Το Τρόπαιο και Ο Δρόμος Του Νικητή θα είναι εκεί».