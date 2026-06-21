Λίγο μετά τις 20:30, ο Αλέσιο Λίσι έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει στον ΠΑΟΚ και τον υποδέχτηκε ο νέος αθλητικός διευθυντής του κλαμπ, Λέο Μάτος.

Η εποχή του Αλέσιο Λίσι στον ΠΑΟΚ αρχίζει. Ο Ιταλός τεχνικός έφτασε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά τις 20:30 της Κυριακής (21/6), με πτήση από τη Ρώμη. Τις επόμενες ώρες θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, το οποίο πιθανότατα θα είναι διετές και εν συνεχεία θα ανακοινωθεί.

Από πλευράς της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ ο αθλητικός διευθυντής του κλαμπ, Λέο Μάτος, υποδέχτηκε στο Αεροδρόμιο Μακεδονία τον 40χρονο κόουτς, ο οποίος για πρώτη φορά θα δουλέψει ως πρώτος προπονητής εκτός Ισπανίας.

Τις επόμενες ώρες θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο βοηθός του Λίσι και τις επόμενες ώρες θα συγκροτηθεί πλήρως το τεχνικό επιτελείο. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει την πρώτη του προπόνηση αύριο, Δευτέρα 22 Ιουνίου, κατά την οποία ο Ιταλός θα έχει επαφή με τους νέους του παίκτες.