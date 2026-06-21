Ολυμπιακός: Ο Κάρμο το «γύρισε» με παραδοχή, αλλά και διατροφή και γιόγκα!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος εξηγεί στο blog του στο Gazzetta πώς ο Κάρμο μπόρεσε και ξεπέρασε γρήγορα τους δισταγμούς και τις επιφυλάξεις του Μεντιλίμπαρ.

Επειδή έβλεπα τι θα γινόταν με τον Μίκα Μαρμόλ, είχα γράψει εδώ ακριβώς πριν μία εβδομάδα, στις 14 του μήνα, ένα άρθρο για τον Κάρμο με τίτλο, «ίσως είναι καλή ιδέα, μία ειλικρινής συζήτηση μαζί του».

Δεν ξέρω αν τότε έδωσα τροφή για σκέψη κι αν έβαλα ιδέες, αλλά η συζήτηση όπως ξέρουμε πιά έγινε και προέκυψε η επιστροφή του στον Ολυμπιακό, καθώς πλέον το μόνο που απομένει να βρεθεί είναι η φόρμουλα για τον τρόπο που πρέπει να γίνει και τυπικά η μεταγραφή από τη Νότιγχαμ στον Ολυμπιακό, καθώς έχουν στενέψει τα περιθώρια «ελιγμών», με την ΟΥΕΦΑ να παρακολουθεί από πολύ κοντά τις μετακινήσεις των συλλόγων με κοινή ιδιοκτησία.

Έγραφα ευθέως τότε ότι ο Μεντιλίμπαρ είχε τις επιφυλάξεις του για μία επιστροφή του Κάρμο, πολύ απλά γιατί τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια είχε ταλαιπωρήσει τον Ολυμπιακό με την αναβλητικότητα, έως και αρνητικότητα του. Είναι σαφές, όμως, ότι ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός μετά την περιπέτεια του με την Οβιέδο έχει κατανοήσει κάποια πράγματα. Και στη συζήτηση με τον Βάσκο προπονητή ήταν απολύτως πειστικός.

Τόσο που ο Μεντιλίμπαρ ξεπέρασε πολύ εύκολα και γρήγορα τους όποιους δισταγμούς του. Ο Κάρμο ήταν ξεκάθαρος ότι θέλει να στεριώσει σε μία ομάδα που θα τον εκτιμούν και θα τους εκτιμάει και παραδεχόμενος ότι την αυτοπεποίθηση που είχε στον Ολυμπιακό με τον Μεντιλίμπαρ δεν την ένιωσε σε καμία άλλη ομάδα τα τελευταία χρόνια. Επιπλέον μίλησε κι επί προσωπικού, λέγοντας ότι φροντίζει πολύ περισσότερο πλέον τον εαυτό του σε διάφορα θέματα, όπως π.χ. στη διατροφή του, ότι κάνει γιόγκα, ότι γενικά αισθάνεται πλέον πιο ώριμος, ενώ αναφέρθηκε και στο πόσο τον έχει βοηθήσει ο καινούργιος ατζέντης του.

Κάπως έτσι, ο πανύψηλος αριστεροπόδαρος αμυντικός κέρδισε πίσω την εμπιστοσύνη του προπονητή κι άναψε αυτός πράσινο φως για να γυρίσει ο Κάρμο. Υπό νορμάλ συνθήκες με τον Κάρμο και τον Πιρόλα, γιατί ασφαλώς πρέπει να μείνει ο Ιταλός, ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει το κεφάλι του ήσυχο για τη θέση του αριστερού στόπερ.

Και γράφω ότι πρέπει να μείνει ο Πιρόλα, γιατί ο Κάρμο είναι πραγματικά ένας κεντρικός αμυντικός χαρισματικός, αλλά για διάφορους λόγους ποτέ στην καριέρα του, στα 27 χρόνια του, δεν έχει παίξει βασικός σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας πάνω από 18-20 παιχνίδια πρωταθλήματος σε μία σεζόν. Ούτε στην Μπράγκα, ούτε στην Πόρτο, ούτε στον Ολυμπιακό, ούτε στην Οβιέδο.

Άρα, δεν μπορείς να κάνεις σχεδιασμό και να τον υπολογίζεις π.χ. για 30 ματς πρωταθλήματος βασικό, με βάση πάντα το παρελθόν, γιατί το μέλλον ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να φέρει.

Άσχετο: Και η Σέλτικ, λέγεται, έχει κάνει ίδια προσφορά με του Ολυμπιακού στους Νορβηγούς για την μεταγραφή του Σμάϊλοβιτς, γύρω στα 3,5 με 4 εκ. Ευρώ. Αλλά οι Νορβηγοί έχουν απαντήσει ότι με τόσα λεφτά δεν τον δίνουν. Πρέπει να φτάσει το νούμερο στα 4,5 με 5 εκ. Ευρώ, αν καταλαβαίνω καλά.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Σε σχεδόν καθημερινή βάση ασχολείται ο ισπανικός Τύπος στο ρεπορτάζ της Μαγιόρκα για τη μεταγραφή του Μαφέο στον Ολυμπιακό. Είναι σαφές ότι επρόκειτο για παίκτη που είχε αφήσει το στίγμα του στη συγκεκριμένη ισπανική ομάδα, αγωνιζόμενος μαζί της για μία πενταετία στην Α΄ κατηγορία.

Χαρακτηριστικά η Diario de Mallorca σχολίασε, «πέντε χρόνια σημαντικότητας, αλλά και αντιπαραθέσεων και τεταμένων σχέσεων. Συγκρούσεις με παίκτες τη Ρεάλ Μαδρίτης και αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες να πάρει μεταγραφή από την ομάδα». Αυτό δε το τελευταίο είναι που προκάλεσε και ρήξη στις σχέσεις του με μία μεγάλη μερίδα οπαδών της Μαγιόρκα, που δεν του συγχώρεσαν ποτέ ότι τουλάχιστον δύο καλοκαίρια ζητούσε επιτακτικά να φύγει.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😀