ΑΕΛ Novibet: «Καλούμε τον κ. Στυλιανό να προσκομίσει εγγυητική επιστολή τραπέζης ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ»

Η θέση της ΑΕΛ Novibet για το ενδιαφέρον που προέκυψε από τον Λαρισαίο εφοπλιστή Ζήση Στυλιανό, το οποίο έγινε γνωστό μέσω δημοσιεύματος του τοπικού Τύπου.

Το όνομα του Ζήση Στυλιανού εμφανίστηκε τις τελευταίες ώρες στο προσκήνιο για την επόμενη ημέρα στα διοικητικά της ΑΕΛ Novibet. H εφημερίδα «Ελευθερία» έκανε γνωστό το ενδιαφέρον του Λαρισαίου εφοπλιστή, κάτι το οποίο διαψεύστηκε από τον Αχιλλέα Νταβέλη.

Με ανακοίνωση της η ομάδα της Λάρισας ζητάει από τον Ζήση Στυλιανό να προσκομίσει εγγυητική επιστολή τραπέζης ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ, ενώ κατακρίνει το γεγονός ότι ζήτησε έλεγχο στα δεδομένα της ΠΑΕ διάρκειας 45 ημερών, χωρίς κάποια δέσμευση ως προς τις τελικές αποφάσεις κι ενώ οι εξελίξεις στο κλαμπ πρέπει να είναι άμεσες ενόψει της νέας σεζόν.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet

«Είναι γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα ορισμένοι υποψήφιοι «επενδυτές» καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, δυστυχώς όμως με λανθασμένο τρόπο, προκειμένου να πείσουν για τη φερεγγυότητα και τις πραγματικές τους προθέσεις.

Από σήμερα εμφανίστηκε στο προσκήνιο ως υποψήφιος επενδυτής και ο κ. Ζήσης Στυλιανός, ο οποίος απέστειλε προς την ΠΑΕ ΑΕΛ επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το προσωπικό του ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φέρουσα μόνο την υπογραφή του και χωρίς κανένα άλλο συνοδευτικό στοιχείο ή διαπιστευτήριο, λες και υφίσταται μεταξύ μας προγενέστερη σχέση ή γνωριμία.

Την ώρα που ολόκληρη η ποδοσφαιρική Ελλάδα γνωρίζει ότι την Κυριακή 28 Ιουνίου εκπνέει και η τελευταία προθεσμία για την εξεύρεση επενδυτικής λύσης σχετικά με το μέλλον της ΑΕΛ, ο συγκεκριμένος κύριος ζητά να προχωρήσει σε διαδικασία ελέγχου (due diligence) διάρκειας τουλάχιστον 45 ημερών, χωρίς καμία απολύτως δέσμευση ως προς τις τελικές του προθέσεις. Και αυτό ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι οι μετοχές της ΠΑΕ ΑΕΛ παραχωρούνται δωρεάν σε οποιονδήποτε αξιόπιστο και φερέγγυο επενδυτή μπορεί να εγγυηθεί τη συνέχεια του συλλόγου, παρέχοντας τις απαιτούμενες εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Ως εκ τούτου, φαίνεται να τον αφήνει αδιάφορο το γεγονός σε ποια κατηγορία θα αγωνίζεται η ΑΕΛ από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται ότι από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και ώρα 18:00, όταν η ΠΑΕ ΑΕΛ ανακοίνωσε, πριν από το γνωστό συλλαλητήριο, την πρόθεσή της να παραχωρήσει δωρεάν το σύνολο των μετοχών της, αντί να εκδηλωθεί το αναμενόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον, ακόμη και όσοι μέχρι τότε εμφανίζονταν ιδιαίτερα δραστήριοι και πρόθυμοι να τοποθετηθούν δημόσια, ως δια μαγείας εξαφανίστηκαν.

Εάν, λοιπόν, πρόκειται για ακόμη μία περίπτωση ανθρώπων που δεν αναζητούν πραγματικά μία ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά επιδιώκουν αποκλειστικά τη δημοσιότητα, ομολογουμένως δεν πρόκειται για κάτι που μας εκπλήσσει.

Εάν, ωστόσο, ο κ. Στυλιανός διαθέτει πράγματι την οικονομική δυνατότητα και την ειλικρινή πρόθεση να αποτελέσει τον συνεχιστή της ιστορικής πορείας της ΑΕΛ, τον καλούμε να προσκομίσει εγγυητική επιστολή τραπέζης ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα διασφαλίζει την κάλυψη των υποχρεώσεων και τη συνέχεια της ομάδας. Τότε και μόνο τότε θα είμαστε στη διάθεσή του για να συνεχίσουμε οποιαδήποτε συζήτηση με τη σοβαρότητα που απαιτούν οι περιστάσεις.

Παράλληλα, θα του συνιστούσαμε, για λόγους θεσμικής τάξης και σοβαρότητας, να απευθύνεται πρωτίστως στους ιδιοκτήτες της ΠΑΕ ΑΕΛ προκειμένου να εκθέτει τις πραγματικές του προθέσεις και όχι να επιλέγει ως πρώτο βήμα τη δημόσια προβολή μέσω μέσων ενημέρωσης, επιχειρώντας να προκαταλάβει τις εξελίξεις.

Η ΑΕΛ είναι πολύ μεγάλη ως μέγεθος, ιστορία και ιδέα για να άγεται και να φέρεται από συμπτώσεις».