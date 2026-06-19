Μπιανκόν - Άντερλεχτ: Οι Βέλγοι ανακοίνωσαν τον Γάλλο αμυντικό
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Ο Γάλλος αμυντικός και πρώην πλέον παίκτης του Ολυμπιακού εντάχθηκε και επίσημα στην Άντερλεχτ με συμβόλαιο ως το 2029.
Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφή του Ζουλιάν Μπιανκόν από τον Ολυμπιακό στην Άντερλεχτ. Μεταγραφή που θα έχει κόστος στα 3 εκατ. ευρώ.
Ο Γάλλος αμυντικός είναι και τυπικά πλέον παίκτης της βελγικής ομάδας που τον ανακοίνωσε. Το συμβόλαιό του θα είναι έως το 2029. Ως γνωστόν ο άλλοτε πλέον παίκτης των Πειραιωτών παίζει στόπερ και δεξιός μπακ.
@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο Instagram της Άντερλεχτ
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