Ολυμπιακός: Το παιχνίδι που τον σημάδεψε…

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για άλλον ένα παίκτη που θα αποτελέσει παρελθόν από τον Ολυμπιακό.

Ο Κοστίνια με τον Μπιανκόν, οι δύο πρώτες, όπως φαίνεται, πωλήσεις του Ολυμπιακού μέσα στο καλοκαίρι, έχουν ένα κοινό σημείο: Πέρυσι είχαν πάει καλύτερα απ΄ ότι πήγαν φέτος!

Θα περίμενε κανείς ότι θα συνέχιζαν την τελευταία σεζόν την παρουσία τους στην αμέσως προηγούμενη-η, ότι θα ήταν και καλύτεροι-όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ. Ούτε για τον Πορτογάλο, ούτε για τον Γάλλο, με συνέπεια να δημιουργηθεί μία αίσθηση στον οργανισμό Ολυμπιακό ότι δεν έχουν να δώσουν πολλά παραπάνω πράγματα και ότι αφού υπάρχουν προσφορές καλύτερα θα ήταν να φύγουν.

Ο Μπιανκόν, πολυσύνθετος αμυντικογενής παίκτης, δεν μπορεί να έχει παράπονα από τον Μεντιλίμπαρ. Και φέτος πήρε ευκαιρίες. Ήταν βασικός σε 10 παιχνίδια πρωταθλήματος και σε τρία Κυπέλλου. Στο δε Τσάμπιονς Λιγκ έπαιξε βασικός σε ένα 90λεπτο, σε ένα ματς έπαιξε 63 λεπτά, σε άλλο ένα ημίχρονο και σε άλλα τέσσερα μπήκε στο β΄ ημίχρονο, από τα μισά του και πέρα.

Είχε την ατυχία να είναι βασικός σε τρεις «κακές» ήττες στις εγχώριες διοργανώσεις (ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-1, Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-2 και Ολυμπιακός-ΠΑΟ 0-1), αλλά και την τύχη να έχει πολύ χρόνο σε δύο νίκες στο Τσάμπιονς Λιγκ (1-0 στην Καϊράτ και 2-1 στον Άγιαξ).

Σε αυτήν, όμως, τη διοργάνωση τον σημάδεψε τόσο πολύ ένα παιχνίδι, που μάλλον τον τελείωσε από τον Ολυμπιακό. ήταν το πρώτο ματς στα νοκ άουτ της διοργάνωσης, όταν μπήκε αλλαγή στο ημίχρονο αντί του τραυματία Πιρόλα, με το αποτέλεσμα στο 0-0: δύο πολύ ξεκάθαρες ήττες του από τον αντίπαλο σέντερ φορ, τον Σικ, και δύο γκολ που διαμόρφωσαν το τελικό 0-2 για τους Γερμανούς, ήταν ένα τελειωτικό χτύπημα για τον 26χρονο Γάλλο.

Έκτοτε ο Μεντιλίμπαρ τον έβαλε βασικό στο τελευταίο τρίμηνο της σεζόν μόλις σε ένα ματς, στο Ολυμπιακός-Λάρισα, που μάλιστα έληξε 0-0. Είχε αρχίσει και γίνονταν προφανές το μέλλον του Μπιανκόν, ενός τίμιου αμυντικού, από τον οποίο ποτέ δεν έλειψε η διάθεση, κι όχι μόνο αμυντικά, αλλά και επιθετικά (σε σημείο που κάποια 10λεπτα ο προπονητής να τον βάλει…σέντερ φορ!), όμως έμοιαζε να είχε κάποιες φορές μεγάλο θέμα προσήλωσης-συγκέντρωσης και να έχει και ταβάνι.

Ίσως και μία γκαντεμιά, καθότι και στον αποκλεισμό από την Ευρώπη, ένα χρόνο νωρίτερα, στο Μπόντο-Ολυμπιακός 3-0 ήταν στην αρχική ενδεκάδα. Αν και η γκαντεμιά δεν πάει μόνη της στο ποδόσφαιρο…

Άσχετο: Από πηγή του Ολυμπιακού δόθηκε η διαβεβαίωση ότι θα γίνει μέσα στον Ιούνιο η προαναγγελθείσα συνέντευξη Τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Το έγραψε σήμερα η γαλλική ιστοσελίδα sport.fr, ότι ο Ολυμπιακός το χειμώνα είχε κάνει προσφορά 10,5 εκ. Ευρώ στη Σεντ Ετιέν για τον Γεωργιανό εξτρέμ Νταβιντασβίλι και ότι ο γαλλικός σύλλογος την είχε απορρίψει.

Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός είχε φέρει από τη Σεντ Ετιέν δύο από τους καλύτερους ξένους που φόρεσαν την τελευταία 15ετία τη φανέλα του, αρχικά τον Μιραλάς, με μεταγραφή, και στη συνέχεια τον Εμβιλά, ως ελεύθερο.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😀