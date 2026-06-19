Παναθηναϊκός: Το πρόγραμμα των φιλικών της προετοιμασίας του «τριφυλλιού»
Τέσσερα θα είναι τα φιλικά που θα δώσει ο Παναθηναϊκός κατά το διάστημα του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του κι έπειτα, όπως έγινε γνωστό από το «τριφύλλι». Οι «πράσινοι» θα μεταβούν τη Δευτέρα (22/06) στο Άπελντορν της Ολλανδίας και θα παραμείνουν εκεί μέχρι τις 5 του Ιουλίου.
Στο διάστημα αυτό του βασικού κομματιού της προετοιμασίας τους εκείνοι θα δώσουν ένα φιλικό την 1η του Ιουλίου με την Χέλμοντ Σπορτ στις 18:00 ώρα Ελλάδος κι άλλο ένα τρεις μέρες μετά κόντρα στον Άγιαξ στις 18:00.
Με την επιστροφή τους από τη χώρα της... τουλίπας θα παίξουν στη Λεωφόρο με την Γκρασχόπερς στις 11 του Ιουλίου στις 21:00 και τέσσερις μέρες μετά θα μεταβούν στη Βιέννη για την πρόβα τζενεράλε τους πριν το πρώτο τους ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Πάκσι στην Ουγγαρία στις 23 του μήνα.
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού
Οριστικοποιήθηκαν τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Οι Πράσινοι θα αντιμετωπίσουν κατά σειρά:
* Την 1η Ιουλίου στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) την Helmond Sport στην Ολλανδία
* Στις 4 Ιουλίου στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) τον Ajax στην Ολλανδία.
* Στις 11 Ιουλίου στις 21:00 (ώρα Ελλάδος) την Grasshopper Club Zürich στη Λεωφόρο.
* Στις 15 Ιουλίου στις 19:00 (ώρα Ελλάδος) την Rapid Wien στην Αυστρία.
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