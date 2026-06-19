Στην Αθήνα θα παιχθεί το τελευταίο επεισόδια της πώλησης του Κλέιτον Ντιαντί από το οποίο η ΠΑΕ Άρης θα επωφεληθεί συνολικά ένα ποσό της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ.

Προφανέστατα πρόκειται για αναμενόμενη εξέλιξη καθώς η Αλ Ντιρίγια – η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία στην οποία είχε παραχωρηθεί δανεικός ο ποδοσφαιριστής με ενοίκιο 1.5 εκατ. ευρώ – είχε ενημερώσει για τις προθέσεις της από τον περασμένο Δεκέμβρη. Για την ακρίβεια, είχε ενημερώσει την ΠΑΕ Άρης για την απόφαση ενεργοποίησης της ρήτρας αγοράς των δικαιωμάτων του παίκτη.

Προς αυτήν την κατεύθυνση λειτούργησαν και οι εμφανίσεις του Κλέιτον Ντιαντί καθώς ο Σενεγαλέζος επιθετικός σύντομα εντάχθηκε στα βασικά αγωνιστικά γρανάζια της ομάδας ενώ είχε καταλυτική παρουσία στα Playoff ανόδου έχοντας σημαντική συμβολή στην επίτευξη του τελικού στόχου. Καθώς όλα είχαν συμφωνηθεί στη διάρκεια των προηγούμενων ωρών, εντός των επόμενων προβλέπεται να τελειώσει και τυπικά η πώληση του 20χρονου επιθετικού. Μένει επίσης να ξεκαθαρίσουν και οι όροι αυτής της αγοροπωλησίας η οποία θα αποφέρει στους «κίτρινους» ένα ποσό της τάξεως (τουλάχιστον) των 3.5 εκατ. ευρώ, δεν αποκλείεται να κρατήσουν και ποσοστό μεταπώλησης. Η τελική συμφωνία θα γίνει στην Αθήνα όπου θα συναντηθούν οι εκπρόσωποι του παίκτη με τους αντίστοιχους του Άρη και της Αλ Ντιρίγια.

Με την οριστική πώληση του Ντιαντί θα δημιουργηθούν και οι προϋποθέσεις για την ουσιαστική δράση του Άρη σε μεταγραφικό επίπεδο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ρούμπεν Ρέγες ήδη έχει καταθέσει τις εισηγήσεις του για παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στην αμυντική γραμμή καθώς επίσης και για έναν αριστερό εξτρέμ.