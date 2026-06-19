Ο Λούκας Ρουπ θα συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο στο περιφερειακό Πρωτάθλημα της Γερμανίας.

Βαδίζοντας στο 35ο έτος της ηλικίας του, ο Λούκας Ρουπ παραμένει ενεργός ποδοσφαιριστής παράλληλα της επιχειρηματικής δράσης του. Ο άλλοτε παίκτης του Άρη επέστρεψε στην επικαιρότητα λόγω της απόφασης επιστροφής του στα… πάτρια εδάφη και για την ακρίβεια στην ομάδα της γενέτειράς του, τη Μανχάιμ, η οποία αγωνίζεται στο περιφερειακό γερμανικό Πρωτάθλημα. Πρόκειται για το club από το οποίο ξεκίνημα την καριέρα του ο Γερμανός παίκτης πριν μετακομίσει στα τμήματα υποδομής της Κασλρούη.

Ο Λούκας Ρουπ ήταν στον Άρη για περίπου μια διετία (2022-24), ωστόσο, αγωνίστηκε σε μόλις 19 παιχνίδια. Στη συνέχεια επέστρεψε στη Γερμανία για λογαριασμό της Χέσεν Κάσελ, κυρίως όμως δραστηριοποιήθηκε επιχειρηματικά με την κατασκευή διαμερισμάτων αλλά και restaurant στον λευκό πύρκο του Χέιντελμπεργκ.