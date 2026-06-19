Κολεόσο - Ολυμπιακός: Οι Πειραιώτες ψάχνονται για τον Ιταλό εξτρέμ
Τον Ιταλό διεθνή εξτρέμ που ανήκει στον σύλλογο της Μπέρνλι (με συμβόλαιο εκεί έως το 2029), φαίνεται να έχει λοκάρει μεταγραφικά ο Ολυμπιακός. Πρόκειται για τον 21 ετών Λούκα Κολεόσο (που το πλήρες όνομά του είναι Λούκας Γουόρικ Νταεόβιε Κολεόσο), γεννημένο στις ΗΠΑ αλλά διεθνή με την Ιταλία και που έχει και τα 2 διαβατήρια.
Παίζει και στα 2 άκρα της επίθεσης αλλά και πίσω από τον φορ. Ο Κολεόσο είχε δοθεί δανεικός στην Εσπανιόλ και στην συνέχεια στην Paris FC. Πέρυσι είχε συνολικά 23 αγώνες με 3 γκολ και 1 ασίστ.
Στη Μπέρνλι είχε 45 αγώνες με 3 γκολ και 2 ασίστ. Είναι μία περίπτωση παίκτη που φέρεται να έχει ψάξει - και για την οποία ψάχνεται γενικά - μεταγραφικά ο Ολυμπιακός. Ο Κολεόσο - που έχει αναδειχθεί Πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Ιταλίας U23 το 2023 - είχε χριστεί βασικός στην Εθνική Ιταλίας στη νίκη της με 1-0 επί της Ελλάδας στο φιλικό στο Παγκρήτιο.
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