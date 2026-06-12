Ο ρεπόρτερ της ομάδας του Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος, μίλησε για τα τελευταία μεταγραφικά νέα των Πειραιωτών.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος μιλώντας στους Galacticos by Interwetten έκανε λόγο για τις προχωρημένες συζητήσεις για τον στόπερ Μαρμόλ. Από εκεί και πέρα ανέλυσε όλα τα άλλα ερυθρόλευκα δεδομένα αλλά και τις τελευταίες μεταγραφικές εξελίξεις στον Ολυμπιακό. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο στάθηκε και σε περιπτώσεις όπως των Ρόκα και Καντιού.

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