Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: «Οι θετικές ενδείξεις για Γιόβιτς και οι αποχωρήσεις»

Όσα ανέφερε ο Γιώργος Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten για τον Λούκα Γιόβιτς και για τα δεδομένα των παικτών που η ΑΕΚ επιθυμεί να παραχωρήσει.

Το ρεπορτάζ της ΑΕΚ μετέφερε στην εκπομπή του Gazzetta, Galacticos by Interwetten ο Γιώργος Τσακίρης. «Νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα και στο επίπεδο των δύο προσθηκών, αλλά και στο θέμα των ανανεώσεων του Γιόβιτς και του Πήλιου θα έχουμε ουσιαστικές εξελίξεις με θετική έκβαση όπως δείχνουν τα πράγματα. Η ΑΕΚ θέλει να έχει κάνει ως το τέλος του Ιουνίου μία με δύο κινήσεις ακόμα σε επίπεδο προσθηκών», ανέφερε αρχικά και στη συνέχεια έκανε λόγο για τους υπό παραχώρηση παίκτες.

«Ο Πάολο Φερνάντες έχει κρούσεις από Αραβία, όπως λέει ο ίδιος έχει κρούσεις από Ισπανία και από μια-δυο ακόμα χώρες και από Ελλάδα ξέρω ότι έχει κρούσεις. Το θέμα του το ξεκαθάρισε ο ίδιος στη συνέντευξη που έδωσε όπου είπε ότι έχει στην καρδιά του την ΑΕΚ, αλλά θέλει να παίζει. Με τον Νίκολιτς δεν βλέπω να έχει τύχη στο αγωνιστικό πρότζεκτ του Σέρβου τεχνικού». υπογράμμισε μεταξύ άλλων για τον Ισπανό μεσοεπιθετικό και συνέχισε λέγοντας:

«Και ο Πιερό έχει κάτι από Τουρκία και Ισραήλ, ο ίδιος θέλει κάτι καλύτερο. Από εκεί και πέρα ούτε για Λιούμπισιτς, ούτε για Ελίασον υπάρχει το οτιδήποτε. Μου κάνει εντύπωση ειδικά για τον Λιούμπισιτς. Θέλω να δω αν τα πράγματα θα είναι έτσι ως τις 6 Ιουλίου αν θα ταξιδέψουν αυτοί οι δύο για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, γιατί για τους άλλους δύο δεν το βλέπω».

Τέλος έκανε αναφορά και για το γεγονός ότι ο Πινέδα ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος παίκτης του πρωταθλήματος τη σεζόν που ολοκληρώθηκε από τον κόσμο. «Προτεραιότητα του Πινέδα είναι να συνεχίσει στην ΑΕΚ, αυτή είναι η σκέψη του. Θα δούμε αν θα γίνει πράξη όταν γυρίσει από το Μεξικό».