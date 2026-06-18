Ολοκληρώθηκε στο Κορωπι και ο δεύτερος κύκλος των εργομετρικών του Παναθηναϊκού, υπό το βλέμμα του Νίστρουπ .

Με τη δεύτερη και τελευταία ημέρα των εργομετρικών εξετάσεων ολοκληρώθηκε το πρωί της Πέμπτης (18/6) η παρουσία των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού στο προπονητικό κέντρο «Γ. Καλαφάτης».

Οι παίκτες των «πράσινων» βρέθηκαν στο Κορωπί από τις 10:00 έως τις 13:30, περνώντας εργομετρικά και ιατρικές εξετάσεις. Ακόμη την πρώτη του προπόνηση ενόψει της νέας σεζόν υπό τις οδηγίες του Γιάκομπ Νίστρουπ πραγματοποίησε η ομάδα το απόγευμα της Πέμπτης με την επόμενη συγκέντρωση έχει οριστεί για το πρωί της Παρασκευής (19/6) στις 10:00.

Από εκεί και πέρα, οι Πράσινοι θα μετρήσουν αντίστροφα για την αναχώρησή τους στην Ολλανδία, καθώς στις 22 Ιουνίου η αποστολή θα ταξιδέψει στο Άπελντορν, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό κομμάτι της καλοκαιρινής προετοιμασίας

Απόντες οι Τεττέι, Κοντούρης, Κυριακόπουλος, Τσέριν και Γιάγκουσιτς, ενώ εκτός βρίσκονται επίσης οι Μπακασέτας, Γεντβάι, Σισοκό, Πάντοβιτς και Βιλένα, που έχουν πάρει ειδική άδεια. Με προσωπική άδεια απουσίασε και ο Τσιριβέγια λόγω του γάμου του.

Τέλος όπως είναι γνωστό στην προετοιμασία συμμετέχουν και νεαροί από την ακαδημία, όπως οι Λάβδας, Γείτονας, Μπινιάρης και Νεμπής, με τον τελευταίο να ακολουθεί ειδικό ατομικό πρόγραμμα. Ατομικά προπονήθηκαν επίσης οι Κυριόπουλος, Πάλμερ–Μπράουν, Ίνγκασον και Μπόκος, ενώ ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Ντέσερς.

