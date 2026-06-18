Ο άσος της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα, αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της σεζόν στη Stoiximan Superleague.

Κορυφαίος παίκτης της σεζόν 2024-2025 στη Stoiximan Superleague αναδείχθηκε με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, ο Ορμπελίν Πινέδα. Ο άσος της πρωταθλήτριας ΑΕΚ κατέλαβε το 66.69% των ψήφων, με τον επόμενο, Κωνσταντη Τζολάκη να έχει το 14.54%, ενώ στην 3η θέση βρέθηκε ο Θανάσης Ανδρούτσος του ΟΦΗ (6.54%).

Στα 30 του χρόνια ο μέσος από το Μεξικό πανηγύρισε δεύτερο πρωτάθλημα με την Ένωση, μετά από εκείνο του 2023 και αποδείχθηκε καθοριστικός για το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς.

Συνολικά, ο Πινέδα αγωνίστηκε σε 31 ματς της ελληνικής λίγκας, έχοντας απολογισμό 5 γκολ και 2 ασίστ.