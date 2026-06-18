Superleague: Ο Πινέδα ψηφίστηκε MVP της σεζόν
Κορυφαίος παίκτης της σεζόν 2024-2025 στη Stoiximan Superleague αναδείχθηκε με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο, ο Ορμπελίν Πινέδα. Ο άσος της πρωταθλήτριας ΑΕΚ κατέλαβε το 66.69% των ψήφων, με τον επόμενο, Κωνσταντη Τζολάκη να έχει το 14.54%, ενώ στην 3η θέση βρέθηκε ο Θανάσης Ανδρούτσος του ΟΦΗ (6.54%).
Στα 30 του χρόνια ο μέσος από το Μεξικό πανηγύρισε δεύτερο πρωτάθλημα με την Ένωση, μετά από εκείνο του 2023 και αποδείχθηκε καθοριστικός για το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς.
Συνολικά, ο Πινέδα αγωνίστηκε σε 31 ματς της ελληνικής λίγκας, έχοντας απολογισμό 5 γκολ και 2 ασίστ.
🏆 Stoiximan Player of the Season 2025-2026 ο Ορμπελίν Πινέδα 🟡⚫️— Super League Greece (@Super_League_GR) June 18, 2026
Αναλυτικά η ψηφοφορία των φιλάθλων:
1/ Ο. Πινέδα 66,69%
2/ Κ. Τζολάκης 14,54%
3/ Θ. Ανδρούτσος 6,54%
4/ Γ. Κωνσταντέλιας 2,88%
5/ Α. Τεττέη 2,55%
6/ Γ. Αθανασιάδης 1,60%
7/ Λ. Τούπτα 1,46%
8/ Χ. Μπαρτόλο 1,08%
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