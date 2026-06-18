Ο Γιώργος Τσακίρης καταγραφεί τα δεδομένα για τους αντιπάλους της πρωταθλήτριας και αναδεικνύει γιατί παρουσιάζεται στον Δικέφαλο μεγάλη δυνατότητα διατήρησης του τίτλου...

Ας ξεκινήσω το συγκεκριμένο άρθρο μου ξεκαθαρίζοντας ότι προφανώς και η σεζόν που έρχεται για την ΑΕΚ θα είναι επί δυο απαιτητική συγκριτικά με αυτή που προηγήθηκε, επί... δέκα δύσκολη και ανταγωνιστική, ενώ στο... άπειρο θα απογειωθεί η προσπάθεια (σε σχέση με την περσινή σεζόν πάντα) να αξιοποιήσουν το σύστημα εκείνοι οι οποίοι το ελέγχουν! Γενικά δεδομένα συνιστά πολύ δύσκολο στόχο για να επιτευχθεί για τον Δικέφαλο να παραμείνει στην κορυφή και να διατηρήσει την κούπα του πρωταθλήματος στης Φιλαδέλφειας τα μέρη... Τα σημειώνω και ξεκινώ με τα παραπάνω και θα συνεχίσω στην επόμενη παράγραφο αναδεικνύοντας τον απίθανο και τεράστιο βαθμό δυσκολίας που θα έχει η επιδίωξη του back to back για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς διότι με τα έως τώρα δεδομένα παρακάτω στο κείμενο θα αναδείξω γιατί παράλληλα αποτελεί και ευκαιρία για τους "κιτρινόμαυρους"! Ωστόσο πρέπει να επισημανθούν οι δυσκολίες που θα είναι τεράστιες για να μη θεωρεί κανείς ότι προκύπτει έπαρση και αλαζονεία.

Μακριά και εκτός της λογικής της ταπεινότητας και του "βήμα το βήμα" που πορεύτηκε και θα συνεχίσει να το κάνει η ΑΕΚ μιας και αυτό την χαρακτηρίζει: όχι μεγαλοστομίες στο αγωνιστικό, προσγειωμένοι άπαντες στην πραγματικότητα, γνώση του τι έρχεται από τους βασικούς ανταγωνιστές... Διότι είναι δεδομένο και ...αχνοφαίνεται στα ρεπορτάζ των αντιπάλων και δη των διαχρονικών για την Ένωση, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό κοινώς, ότι θα γίνουν σημαντικές επενδύσεις και κινήσεις προκειμένου να αμφισβήτησουν τον Δικέφαλο και στόχο να τον γκρεμίσουν από την κορυφή. Λογικό, δικαιολογημένο και επόμενο μετά την επιτυχημένη σεζόν στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο αλλά και θεμιτό μιας και έτσι συνηθίζει να συμβαίνει σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Προφανώς και προς Φιλαδέλφεια πλευρά τα γνωρίζουν και περιμένουν μεγαλύτερα και δυσκολότερα εμπόδια...

Δεν γίνεται όμως να μην αναγνωρίσουμε από όσα προκύπτουν από τα ρεπορτάζ, τις δεδομένες ανάγκες και τη δουλειά που γίνεται στις αντίπαλες ομάδες, ότι ο ανταγωνισμός προσφέρει μια σπουδαία ευκαιρία για την ΑΕΚ να εκμεταλλευτεί την εποχή και το γεγονός ότι είναι πολύ μπροστά από όλους. Έως και μια 11αδα για παράδειγμα αν κρίνουμε από τις αναζητήσεις όλων, βασικά των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, όπου συμβαίνουν σημαντικές αλλαγές και προφανώς αυτές είναι καλό να συμβαίνουν αλλά και να τις εκμεταλλεύεται η ομάδα εκείνη που την ίδια περίοδο ψάχνει και δικαιολογημένα χρειάζεται λιγότερα πράγματα. Αυτή δεδομένα είναι η Ένωση που είναι ήδη πρώτη και καλύτερη με πρόσωπα υπεύθυνα για τον αγωνιστικό σχεδιασμό που βρίσκονται για δεύτερη σεζόν μαζί να τον υλοποιήσουν. Αν μη τι άλλο μπροστά από όλους στον ανταγωνισμό τη στιγμή που και οι ανάγκες για αλλαγές στο ρόστερ δεν έχουν καμία σχέση με εκείνες των αντιπάλων της όπως προφανώς και διαπιστώνουμε να συμβαίνει και να ισχύει στους υπόλοιπους.

Για αρχή στους ανταγωνιστές έχουμε δεδομένα δυο αλλαγές προπονητών, κοινώς αλλαγή φιλοσοφίας και λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα, για να είμαστε συγκεκριμένοι στο τι σημαίνει στην πραγματικότητα μια τέτοια αλλαγή όπως αυτές σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Ειδικά για την ομάδα της Τούμπας μοιάζει πολύ δύσκολη η μετάβαση αν αναλογιστεί κανείς ότι η απομάκρυνση του Ρασβάν Λουτσέσκου συνιστά ένα τέλος εποχής και αλλάζουν όλα στο ποδοσφαιρικό τμήμα έπειτα από πολλά χρόνια... Αλλά και οι πράσινοι πήγαν σε μια επιλογή ενδιαφέρουσα που θα θέλει το χρόνο του για να προσαρμοστεί και να μάθει το ελληνικό πρωτάθλημα και τις ανάγκες του... Παράλληλα διαβάζουμε και δεν έχουμε λόγο να μη το πιστέψουμε ότι στις συγκεκριμένες ομάδες, αν και πιάνουν δουλειά άμεσα (στο τριφύλλι έχουν ήδη ξεκινήσει), υπάρχουν σημαντικές 11αδατες ανάγκες σε επίπεδο προσθηκών... Κάτι που ισχύει και σε μεγαλύτερο ποσοστό στον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ και εννοώ την ανάγκη όπως την επικοινωνούν για αλλαγές στο έμψυχο δυναμικό των ερυθρόλευκων (περί τις 5 εως 7 ενδεκάδας)!

Όλα τα παραπάνω σε συνάρτηση με κάποιες αλλαγές στα οργανογράμματα των ανταγωνιστών και σε πρόσωπα που αποφασίζουν για μεταγραφές και αποδεσμεύσεις προφανώς και συνιστούν ευκαιρία για την ΑΕΚ αρκεί να κάνει εκείνη σωστά τη δουλειά της όπως συμβαίνει έως τώρα. Κοινώς να μην επηρεαστεί από τη συγκεκριμένη αλήθεια της ευκαιρίας που προσφέρει ο ανταγωνισμός, να μη... χαλαρώσει και προκύψει αλαζονεία και έπαρση από τα παραπάνω, να εστιάσει δίχως να επηρεάζεται από ότι και να συμβαίνει γύρω της στη δική της δουλειά και ομάδα. Το δίδυμο Ριμπάλτα και Νίκολιτς μοιάζει αρκετό και σούπερ ικανό για να εγγυηθεί ότι δεν θα αλλάξει τίποτα στον Δικέφαλο και θα συνεχίσουν στο δρόμο που έχουν δημιουργήσει και στο πρότζεκτ που έχουν καταρτίσει εδώ και μήνες ολόκληρους, για την ακρίβεια μαζί (σ.σ.: Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου και Σέρβος τεχνικός) από το περασμένο καλοκαίρι...

***Το Μουντιάλ για εμάς τους λάτρες της Αγγλίας ξεκίνησε χθες και η παράσταση των παικτών του Τούχελ ήταν η καλύτερη από όλες έως τώρα σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό έχοντας μάλιστα απέναντι και ένα σοβαρό αντίπαλο όπως πάντα είναι για όλους η Κροατία... Ο Χαρούλης μας είναι σε εξαιρετική κατάσταση και το ίδιο η πλειονότητα των ποδοσφαιριστών μας τη στιγμή που αποδείχθηκε ότι υπάρχει και μεγάλο βάθος στο ρόστερ. Για να δούμε τι θα ζήσουμε...