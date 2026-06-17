Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ που φαίνεται ότι θα είναι χωρίς τον Λουτσέσκου και όλα τα δεδομένα για τον Πούσιτς.

Μεγάλο σεβασμό έχω στον Ντέμη Νικολαίδη και χρησιμοποιώ αυτή την ωραία ατάκα που είχε πει για κάτι άλλο, έτσι ώστε να κάνουμε την προσπάθεια και να δούμε τον ΠΑΟΚ στη… μετά Λουτσέσκου εποχή.



Χρόνια ολόκληρα υποστηρίζω (και ας μην καταλάβαιναν πολλοί ΠΑΟΚτσήδες) ότι ο Ραζβάν Λουτσέσκου ήταν ο καλύτερος προπονητής για τον ΠΑΟΚ. Για εκείνον τον ΠΑΟΚ όπως λειτουργούσε μέχρι πριν λίγο καιρό. Με τον Σαββίδη που έχει πάρα πολλά προτερήματα, αλλά και ελαττώματα με τα οποία είχε συνηθίσει ο Λουτσέσκου, μαζί και με όλη τη διαμορφωμένη δομή της ΠΑΕ και του ποδοσφαιρικού. Σε κάθε περίπτωση όποτε και αν έφευγε ο Λουτσέσκου και η συνήθεια που έφερνε στην ποδοσφαιρική λειτουργία του Δικεφάλου επί τόσα χρόνια, η επόμενη μέρα θα ήταν πολύ-πολύ δύσκολη. Έτσι συμβαίνει σε κάθε club που συνεργάζεται πετυχημένα με έναν προπονητή για πολλά χρόνια.



Ο Σαββίδης αποφάσισε φέτος να αλλάξει όλη την οργάνωση του ΠΑΟΚ. Οι αλλαγές που ήδη έχει φέρει δεν έχουν προηγούμενο στα 14 χρόνια παρουσίας του εδώ. Κανείς δεν το πίστευε, αλλά να που τα αλλάζει όλα, μα όλα! Άρα… εκείνος ο ΠΑΟΚ που -για εμένα- είχε ως έναν και μοναδικό ικανό προπονητή να συνεργαστεί, δεν θα υφίσταται, τουλάχιστον όπως στοχεύει η ιδιοκτησία να κάνει. Τα άλλα στην πράξη…

Τι σημαίνει για τον ΠΑΟΚ Λουτσέσκου, το ξέρουν καλά όλοι. Πάμε σε μία άλλη παράμετρο: Από πέρσι ο Ιβάν Σαββίδης είχε πολύ χρόνο να σκεφτεί τι θα σημαίνει για τον ίδιο, για τον εαυτό του δηλαδή ως ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, ΠΑΟΚ χωρίς Λουτσέσκου… Σε μία πάρα-πάρα πολύ δύσκολη περίοδο εσωστρέφειας για τον Δικέφαλο (χρόνια πολλά σε όσους προχθές τη γιόρταζαν με κάθε επισημότητα υπογράφοντας τους στόχους που είχαν και έχουν) ο Σαββίδης αποφάσισε να αλλάξει εκείνον που πάρα πολλοί θεωρούσαν ότι του κρατάει ψηλά την ομάδα, άρα τον «γλιτώνει» και από ένα ακόμη μεγαλύτερο κομμάτι κριτικής. Ο Σαββίδης πήρε την απόφαση και αν θέλετε πήρε και το ρίσκο. Θα το αναλάβει, θα το διαχειριστεί. Όλοι οι υπόλοιποι τι θα κάνουν τώρα που δεν θα υπάρχει Λουτσέσκου;



Ξέρουν καλά ποιοι είναι όλοι οι υπόλοιποι που έβρισκαν τρόπο να κρύβονται πίσω από τον προπονητή ο οποίος αναλάμβανε όλες μα όλες τις ευθύνες της βιτρίνας του ΠΑΟΚ που σαφώς είναι η ποδοσφαιρική ομάδα. Όλοι τους… ΦΥΣΙΚΑ και οι παίκτες της ομάδας που με την περσινή παρουσία τους στα γήπεδα κόντρα σε κάθε… Βόλο, ΟΦΗ, Λάρισα και τον άδειο Παναθηναϊκό, πρόδωσαν με τον χειρότερο τρόπο την απίστευτη εμπιστοσύνη αλλά και προστασία που τους παρείχε ο Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο ΠΑΟΚ έχασε τα τελευταία δύο χρόνια και ο Λουτσέσκου είχε μεγάλη ευθύνη. Η σκέψη να αντικατασταθεί, ρίζωσε για τα καλά μετά το τραγικό-οδυνηρό-απίστευτο 2-2 της Λεωφόρου. Όπως και τότε έτσι και τώρα υποστηρίζω ότι ο χρόνος και η προεργασία για να βρεθεί ο αντικαταστάτης μίας τέτοιας μορφής του ΠΑΟΚ, ΔΕΝ ήταν πολύς. Γι αυτό ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει πρώτο φαβορί τον Πούσιτς. Γιατί τον συγκεκριμένο τον έχουν τσεκάρει από πέρσι και έχουν βγάλει πιο ασφαλή συμπεράσματα για την αξία που βλέπουν ότι έχει ως προπονητής.

Ο επόμενος προπονητής του ΠΑΟΚ πρέπει να στηριχθεί με κάμε μέσο, με όλη τη δύναμη που έχει ο Οργανισμός. Αναλαμβάνει πολύ-πολύ δύσκολο έργο. Όπως πάντα ΜΟΝΟ τα αποτελέσματα θα τον κρίνουν και το καλοκαίρι από αυτή την πλευρά θα είναι πάρα πολύ κρίσιμο.