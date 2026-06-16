Το διαζύγιο με τον Ραζβάν Λουτσέσκου δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη για καθαρά διαδικαστικούς λόγους, ενώ ο Μαρίνο Πούσιτς είναι το φαβορί για τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Οι λεπτομέρειες που απομένουν και το παρασκήνιο πίσω από την επιλογή του.

Το θέμα του προπονητή βρίσκεται στην κορυφή της επικαιρότητας του ΠΑΟΚ, ωστόσο η πραγματικότητα είναι πως αρκετά από όσα συμβαίνουν αυτές τις ώρες κινούνται ακόμη σε επίπεδο διαδικασιών.

Η συνεργασία με τον Ραζβάν Λουτσέσκου ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί, ωστόσο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν έχει προχωρήσει ακόμη στις επίσημες ανακοινώσεις για λόγους που έχουν να κάνουν με τη διευθέτηση των τελευταίων γραφειοκρατικών λεπτομερειών. Πρόκειται για ζητήματα που αναμένεται να τακτοποιηθούν σύντομα, προκειμένου να κλείσει και τυπικά ένας κύκλος πέντε ετών στην Τούμπα.

Την ίδια ώρα, ο άνθρωπος που βρίσκεται πιο κοντά από κάθε άλλον στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας είναι ο Μαρίνο Πούσιτς.

Παρότι το όνομά του κυκλοφορεί έντονα τις τελευταίες ώρες, από την πλευρά του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει καμία διάθεση επιβεβαίωσης ή σχολιασμού. Ο λόγος είναι απλός. Η συμφωνία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί οριστικά, παρότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά και απομένουν λεπτομέρειες για να κλείσει η υπόθεση.

Η περίπτωση του Πούσιτς μόνο συγκυριακή δεν είναι για τον «Δικέφαλο». Ο φάκελός του βρίσκεται στα γραφεία της Τούμπας εδώ και περίπου έναν χρόνο. Ο ΠΑΟΚ είχε έρθει σε επαφή μαζί του και το περασμένο καλοκαίρι, όταν είχε ανοίξει ξανά η συζήτηση για την επόμενη ημέρα στον πάγκο της ομάδας.

Από τότε μέχρι σήμερα έχει γίνει εξαιρετικά εκτεταμένη έρευνα γύρω από το προφίλ του. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ συγκέντρωσαν πληροφορίες από ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του, από στελέχη συλλόγων, από ποδοσφαιριστές, ακόμη και από αντιπάλους που βρέθηκαν απέναντί του. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επαφές και οι αναζητήσεις ξεπερνούν κατά πολύ τις συνηθισμένες διαδικασίες αξιολόγησης μιας υποψηφιότητας.

Αυτός είναι και ο λόγος που στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι η επιλογή του επόμενου προπονητή δεν αποτελεί προϊόν πίεσης ή βιασύνης λόγω των χρονικών περιθωρίων. Αντίθετα, υποστηρίζουν πως πρόκειται για μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες και βασίζεται σε δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί σε βάθος χρόνου.

Η λογική της επιλογής Πούσιτς

Στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι συγκεντρώνει μια σειρά από χαρακτηριστικά που ταιριάζουν με τη φιλοσοφία της επόμενης ημέρας. Οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί από ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του, από στελέχη συλλόγων, ποδοσφαιριστές και αντιπάλους, σκιαγραφούν έναν προπονητή με ισχυρή προσωπικότητα, ο οποίος γνωρίζει να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα αποδυτήρια και να κρατά ισορροπίες σε απαιτητικά περιβάλλοντα.

Παράλληλα, πρόκειται για έναν τεχνικό που πιστεύει στο επιθετικό ποδόσφαιρο. Οι ομάδες του επιδιώκουν να έχουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, πιέζουν ψηλά στο γήπεδο και προσπαθούν να επιβάλλουν τον δικό τους ρυθμό στον αντίπαλο.

Την ίδια στιγμή, όσοι τον γνωρίζουν καλά επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται για έναν προπονητή εγκλωβισμένο σε μία μόνο ποδοσφαιρική ιδέα. Αντίθετα, έχει δείξει ότι μπορεί να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις κάθε αγώνα, στις ιδιαιτερότητες του αντιπάλου και στις συνθήκες που διαμορφώνονται μέσα στη σεζόν.

Αυτό το προφίλ φαίνεται να ταιριάζει με τη γενικότερη κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα. Η λογική δεν αφορά μόνο τον προπονητή, αλλά συνολικά τα πρόσωπα που στελεχώνουν το νέο οργανόγραμμα. Ο Δικέφαλος στρέφεται σε ανθρώπους νεότερης γενιάς, με φιλοδοξία, κίνητρο και διάθεση να εξελιχθούν μέσα από τον οργανισμό. Το ίδιο σκεπτικό ακολουθήθηκε με τον Λέο Μάτος, ο οποίος καλείται να αναλάβει έναν κομβικό ρόλο στη νέα ποδοσφαιρική δομή της ομάδας.

Ποιος είναι ο Μαρίνο Πούσιτς

Ποιος είναι, όμως, ο άνθρωπος που βρίσκεται πιο κοντά από κάθε άλλον στον πάγκο του ΠΑΟΚ;

Ο Μαρίνο Πούσιτς γεννήθηκε στις 18 Αυγούστου 1971 και ανήκει στη γενιά των προπονητών που γαλουχήθηκαν μέσα από το ολλανδικό ποδοσφαιρικό μοντέλο. Ξεκίνησε την προπονητική του πορεία από τα αναπτυξιακά τμήματα της Φίτεσε και της AGOVV, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε ως βοηθός σε συλλόγους όπως η NAC Μπρέντα, η Ίντερ Μπακού και η Τβέντε.

Η πρώτη του παρουσία ως πρώτος προπονητής ήρθε στην Τβέντε, με την οποία πανηγύρισε την άνοδο στην Eredivisie κατακτώντας τον τίτλο της Eerste Divisie τη σεζόν 2018-19. Ακολούθησε η μετακίνησή του στην Άλκμααρ και στη συνέχεια στη Φέγενορντ, όπου αποτέλεσε έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες του Άρνε Σλοτ στην ανοδική πορεία της ομάδας του Ρότερνταμ.

Το μεγάλο βήμα στην καριέρα του έγινε τον Οκτώβριο του 2023, όταν ανέλαβε τη Σαχτάρ Ντόνετσκ. Στην Ουκρανία κατέκτησε πρωτάθλημα και κύπελλο, επιβεβαιώνοντας τη φήμη ενός προπονητή που μπορεί να διαχειριστεί την πίεση του πρωταθλητισμού και τις απαιτήσεις ενός μεγάλου οργανισμού.

Μετά τη Σαχτάρ εργάστηκε στην Αλ Τζαζίρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με την οποία έλυσε τη συνεργασία του στις 13 Ιουνίου μαζί με ολόκληρο το τεχνικό του επιτελείο.

Στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι πρόκειται για έναν προπονητή με σύγχρονες ιδέες, έντονες επιρροές από την ολλανδική σχολή ποδοσφαίρου και εμπειρίες από περιβάλλοντα πρωταθλητισμού. Κυρίως, όμως, θεωρούν ότι είναι ένας άνθρωπος που ταιριάζει στο μοντέλο λειτουργίας που επιχειρεί να χτίσει ο σύλλογος στη μετά Λουτσέσκου εποχή.