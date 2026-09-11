ΠΑΟΚ: Το απόγευμα η συνέντευξη Τύπου για τη Νέα Τούμπα

Το απόγευμα της Παρασκευής (11/9) θα γίνει η παρουσίαση της πορείας των μελετών και του τεχνικού σχεδιασμού για τη Νέα Τούμπα.

Μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συγχρηματοδότηση της Νέας Τούμπας, έρχεται και η συνέντευξη Τύπου που είχαν προαναγγείλει οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ για την παρουσίαση της προόδου του μελετητικού και τεχνικού σχεδιασμού, που αφορά τη «Φωλιά του Δικέφαλου Αετού».

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα και σε αυτήν θα συμμετάσχουν “ εκπρόσωποι των εταιρειών και των μελετητικών ομάδων, που εργάζονται για το έργο, παρουσιάζοντας το αντικείμενο ευθύνης τους, τις εργασίες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, καθώς και τα επόμενα βήματα του σχεδιασμού” όπως αναφέρει στην σχετική ανακοίνωση της ασπρόμαυρης ΠΑΕ.

Αυτό που θα γίνει είναι να αναλυθεί από τις 13 εταιρίες που συμμετέχουν στο πρότζεκτ του νέου γηπέδου του ΠΑΕ η πρόοδος που έχει γίνει και οι κινήσεις που είναι απαραίτητες να γίνουν από εδώ και πέρα.

Να θυμίσουμε ότι το χρονοδιάγραμμα λέει ότι θα κατατεθεί αίτηση για οικοδομική άδεια στο τέλος του έτους και το επόμενο καλοκαίρι θα ξεκινήσουν οι εργασίες.