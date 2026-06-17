Άρης: Έμεινε ελεύθερος ο Ντάνιελ Μαντσίνι
Άρης και Ντάνιελ Μαντσίνι συζήτησαν το ενδεχόμενο συνεργασίας τους στη διάρκεια του περασμένου Πρωταθλήματος και για την ακρίβεια σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την άνοιξη. Καθώς το ΑΠΟΕΛ έχει να διαχειριστεί οικονομικά ζητήματα και ο δε Αργεντίνος επιθετικός δεν ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Κύπρου, οι «κίτρινοι» είχαν θέσει την προοπτική μιας νέας συνεργασίας.
Πλέον η υπόθεση είναι αποκλειστικά στη δική του ευχέρεια καθώς το ΑΠΟΕΛ έκανε χρήση όρου του συμβολαίου του παίκτη ο οποίος του έδινε τη δυνατότητα αποδέσμευσης. Αυτό σημαίνει ότι πλέον ο Άρης μπορεί να μιλήσει απευθείας με τον παίκτη και φυσικά να τον επαναφέρει στο «Κλ. Βικελίδης».
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