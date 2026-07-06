Ο Άρης ανακοίνωσε τον 18χρονο Σενεγαλέζο αμυντικό Ματάρ Τιάμ.

Ο Άρης προχώρησε σε επένδυση για το μέλλον, αφού ανακοίνωσε τον Ματάρ Τιάμ.

Ο 18χρονος Σενεγαλέζος αμυντικός υπέγραψε για τέσσερα χρόνια. Στην ανακοίνωση του Άρη αναφέρεται: «Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Matar Thiam.

Ο 18χρονος από την Σενεγάλη (γεννήθηκε στις 21/04/2008) υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.

Ο νεαρός αμυντικός το προηγούμενο διάστημα συμμετείχε στις προπονήσεις της ομάδας μας.

Στον ΑΡΗ μετακόμισε από την ακαδημία ποδοσφαίρου Rufisque Olympique Sport».