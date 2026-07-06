Τιάμ: Άρης - Στα κιτρινόμαυρα για 4 χρόνια
Ο Άρης προχώρησε σε επένδυση για το μέλλον, αφού ανακοίνωσε τον Ματάρ Τιάμ.
Ο 18χρονος Σενεγαλέζος αμυντικός υπέγραψε για τέσσερα χρόνια. Στην ανακοίνωση του Άρη αναφέρεται: «Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Matar Thiam.
Ο 18χρονος από την Σενεγάλη (γεννήθηκε στις 21/04/2008) υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας.
Ο νεαρός αμυντικός το προηγούμενο διάστημα συμμετείχε στις προπονήσεις της ομάδας μας.
Στον ΑΡΗ μετακόμισε από την ακαδημία ποδοσφαίρου Rufisque Olympique Sport».
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