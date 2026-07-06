Ο Άρης έχει μπει σε νέο κύκλο επαφών με τον Χόρντουρ Μάγκνουσον, που έχει μείνει ελεύθερος από τον Λεβαδειακό.

Ο Άρης ασχολείται ξανά με την περίπτωση του Χόρντουρ Μάγκνσουνσον ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Λεβαδειακό. Ο 33χρονος Ισλανδός κεντρικός αμυντικός προέρχεται από γεμάτη χρονιά με την ομάδα του Λεβαδειακού καθώς πέρυσι αγωνίστηκε σε 21 παιχνίδια.

Η περίπτωσή του είχε συζητηθεί και την περασμένη άνοιξη αλλά δεν ήταν εντός των προτεραιοτήτων. Πλέον ο Άρης φέρεται να μπήκε σε νέο κύκλο συζητήσεων μαζί του έχοντας στο πλάνο του την απόκτηση δύο κεντρικών αμυντικών.

Ο Μάγκνουνσον ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 20222 για λογαριασμό του Παναθηναϊκού κι έχοντας περάσει αρκετά χρόνια στην Ιταλία καθώς το 2011 ήταν στη δεύτερη ομάδα της Γιουβέντους ενώ έπαιξε και σε 61 αγώνες με της Σπέτσια και Τσεζένα.

Για μια διετία (2016-18) έπαιξε στην Αγγλία για λογαριασμό της Μπρίστολ Σίτι και το 2018 μεταγράφηκε στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Σημαντικό σημείο στην καριέρα του ήταν ο σοβαρός τραυματισμό του κατά τη θητεία του στον Παναθηναϊκού λόγω του οποίου υποβλήθηκε σε επέμβαση αποκατάστασης στον χιαστό.

Από το 2014 είναι ενεργό μέλος της εθνικής Ισλανδίας έχοντας 54 συμμετοχές και συμμετοχής σε τελικές φάσεις ευρωπαϊκών και παγκόσμιων διοργανώσεων.

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