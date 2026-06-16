Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ιταλία, η Σασουόλο τσεκάρει τρεις παίκτες για τη θέση του δεξιού μπακ, μεταξύ των οποίων είναι και ο Καλάμπρια του Παναθηναϊκού.

Ο Αθλητικός Διευθυντής της Σασουόλο, Φραντσέσκο Παλμιέρι έχει καταρτίσει μία λίστα για τον παίκτη που χρειάζεται για να καλύψει το κενό που υπάρχει στη θέση του δεξιού μπακ για την ομάδα και μέσα στα τρία ονόματα που έχει συγκαταλέξει σε κείνη βρίσκεται κι αυτό του Ντάβιντε Καλάμπρια του Παναθηναϊκού.

Μετά το σενάριο περί ανταλλαγής με τον Ζάπα της Κάλιαρι, ήρθε ένα νέο στο προσκήνιο από τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, με τον ποδοσφαιριστή των «πρασίνων» να είναι μαζί με τους Φαβασούλι της Καταντζάρο και Ζάπα της Κάλιαρι στους υποψηφίους στόχους της Σασουόλο για τη θέση αυτή.

Ο 29χρονος Ιταλός παίκτης έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028 με το «τριφύλλι» και προέρχεται από μία αρκετά γεμάτη σεζόν με 39 συμμετοχές, κατά τις οποίες σκόραρε τρία γκολ κι έδωσε πέντε ασίστ στα περισσότερα από 3,1 χιλ. λεπτά που αγωνίστηκε.