Χριστογεώργος - Ολυμπιακός: Εξετάζεται η περίπτωσή του

Επιμέλεια:  Δημήτρης Τομαράς
Χριστογεώργος - Ολυμπιακός: Εξετάζεται η περίπτωσή του

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Ο Ολυμπιακός έχει τα ραντάρ του στραμμένα και στην μεταγραφική υπόθεση του γκολκίπερ της ομάδας του ΟΦΗ.

Ένα όνομα που σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται από την πλευρά του Ολυμπιακού για την θέση του γκολκίπερ - και ενώ εδώ και μέρες προέκυπτε ότι οι Πειραιώτες θα έκλειναν οριστικά τον Σέρβο Πόποβιτς - είναι αυτό του Νίκου Χριστογεώργου. Ο 26χρονος πορτιέρε του ΟΦΗ που έχει και ύψος στα 1.93 μέτρα είχε την περασμένη σεζόν 29 συμμετοχές με την φανέλα του ηρακλειώτικου συλλόγου που πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου.

Ο Χριστογεώργος είναι παίκτης με 68 συμμετοχές στο σύνολο με τον ΟΦΗ. Πάντως Ολυμπιακός και ΟΦΗ έχουν δίαυλο επικοινωνίας για την υπόθεση του αριστερού μπακ Αθανασίου.

@Photo credits: eurokinissi, ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
     

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