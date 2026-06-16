Πριν την έναρξη του φιλικού αγώνα των ερυθρόλευκων βετεράνων κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Παρασκευά Άντζα.

Τη μνήμη του Παρασκευά Άντζα τίμησαν οι βετεράνοι της ομάδας του Ολυμπιακού στο περιθώριο φιλικού αγώνα τους με φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Οι βετεράνοι του Ολυμπιακού νίκησαν με σκορ 5-0 την Ένωση Απανταχού Μανιατών «Η Μάνη», σε φιλικό ματς φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Οι παλαίμαχοι των Πειραιωτών έδωσαν τον 709ό τους αγώνα, αντιμετωπίζοντας την Ένωση Απανταχού Μανιατών «Η Μάνη» στο γήπεδο της Νίκαιας «Παντελής Νικολαΐδης». Ματς το οποίο ήταν φιλανθρωπικού χαρακτήρα και μαζεύτηκαν τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για τη στήριξη ευάλωτων και πληγεισών οικογενειών του Μητρώου του Humanity Greece.

Η έκπληξη του αγώνα ήταν η παρουσία και η συμμετοχή στη φιλική αναμέτρηση του «μάγου» του Ολυμπιακού, του Ζιοβάνι Σίλβα Ντε Ολιβέιρα, ο οποίος για μία ακόμη φορά έδειξε την ποιότητά του στον αγωνιστικό χώρο και χειροκροτήθηκε απ' όλον τον κόσμο που παρακολούθησε από κοντά το παιχνίδι.

Πριν την έναρξη του αγώνα κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Παρασκευά Άντζα, ενώ η Ένωση Απανταχού Μανιατών «Η Μάνη» βράβευσε την ΠΑΕ Ολυμπιακός, πλακέτα την οποία παρέλαβε η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Ντέπη Κοξένογλου, όπως επίσης τον Σύνδεσμο Βετεράνων Ολυμπιακού, αλλά και τον Βετεράνο ποδοσφαιριστή αλλά και πρώην προπονητή του Ολυμπιακού Τάκη Λεμονή. Από την πλευρά τους οι Ερυθρόλευκοι Βετεράνοι βράβευσαν την πρόεδρο της Ένωσης Απανταχού Μανιατών «η Μάνη», Δήμητρα Κούβαρη, αλλά και τον γιατρό του Ολυμπιακού Χρήστο Θέο για την προσφορά του στον σύλλογο. Επίσης την αναμέτρηση παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, ο οποίος βραβεύτηκε και επιπλέον έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα του αγώνα, ο Δήμαρχος Ρέντη Κώστας Μαραγκάκης, Αντιπεριφερειάρχες Σταυρούλα Αντωνάκου, Σταύρος Βοϊδονικόλας, ο πρόεδρος της ΕΠΣ Πειραιά Γιάννης Σπάθας, όπως και άλλοι τοπικοί και όχι μόνο φορείς.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ματς το οποίο διεξήχθη με την στήριξη της ΠΑΕ Ολυμπιακός, οι Ερυθρόλευκοι νίκησαν με 5-0 χάρις σε γκολ των Ζιοβάνι, Καλύκα, Λύγκου (3), ενώ στην αποστολή του Ολυμπιακού ήταν οι Αρβανίτης, Καλαμάρας, Σιδέρης, Κοτίτσας, Κοκολάκης, Καρασαββίδης, Φλέγγας, Παχατουρίδης, Γκόγκιτς, Τζιοβάνι, Λουτσιάνο, Τσιαντάκης, Μενδρινός, Καλύκας, Μπονόβας, Ζαραδούκας, Κασδοβασίλης, Κατσιούλης, Δημητρόπουλος, Λύγκος, Χ. Καλτσάς, Καλύβας, Αρζένης, Παπασωτηρίου, Πούλος, Γλύκας, Κωττάκης, Μακαρονάς, Φραγκολιάς, Βασιλειάδης, Κ. Καλτσάς, Βέλλιος, Ασβεστάς, Γκαϊτατζής, Αγγελής, Βαΐτσης, Καραβίτης, Λεμονής, Νικητέας, Γεωργουδάκης, Αγγελίνας, Κριμιτζάς, Ρηγούτσος, Κρεούζος, Τουλγέρογλου και Παναούσης, ενώ από πλευράς Γραφείου Τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός ήταν ο Γιώργος Πλέσσας. Η επόμενη φιλική αναμέτρηση των βετεράνων του συλλόγου του Ολυμπιακού είναι προγραμματισμένη για τις 20 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο, στο γήπεδο Λαυρεωτικής απέναντι στους Παλαιμάχους Λαυρίου.