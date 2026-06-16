Το βλέμμα στο μέλλον έχουν στον Παναθηναϊκό, κάτι που φαίνεται και με το βίντεο που ανέβασαν οι «πράσινοι» με τον νέο τεχνικό, Γιάκομπ Νίστρουπ.

Ο Παναθηναϊκός μετά από ακόμα μία χρονιά που σε καμία περίπτωση δεν πέτυχε τους στόχους του, κοιτάζει μπροστά και προσπαθεί να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να είναι το μέλλον καλύτερο. Οι «πράσινοι» θα πορευτούν με νέο προπονητή και συγκεκριμένα τον Δανό Γιάκομπ Νίστρουπ, ενώ όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, τεχνικός διευθυντής θα είναι ο Στέφανος Κοτσόλης.

Αλλαγές που φυσικά έχουν ως στόχο να αλλάξει η εικόνα της ομάδας και να βρεθεί και πάλι στον δρόμο των επιτυχιών. Το βλέμμα στο μέλλον είναι άλλωστε και το σλόγκαν που βγαίνει από το βίντεο που ανέβασε το «τριφύλλι» με τον Δανό προπονητή.

Ο 38χρονος βρίσκεται από το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ελλάδα και την Τετάρτη, ημέρα που θα γίνει η επίσημη πρώτη, θα πιάσει δουλειά. Ο Νίστρουπ στο βίντεο του Παναθηναϊκού φαίνεται να φοράει για πρώτη φορά τα πράσινα και να ακούει στην μητρική του γλώσσα την είδηση πως αναλαμβάνει τα ηνία του «τριφυλλιού».