Ο Ολυμπιακός σε αυτήν την φάση - και άρα με τα υπάρχοντα δεδομένα - δεν μπορεί να αποκλειστεί το να πάρει εν τέλει 2 νέους εξτρέμ ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Μένοντας μόνο στους εξτρέμ που έκλεισε την χρονιά ο Ολυμπιακός σε αυτήν την χρονική συνθήκη πρακτικά είναι μείον. Αρχικά υπάρχει ο μεγάλος άτυχος Γιαζίτζι που θα είναι off για διάστημα μηνών.

Όσον αφορά στο υπόλοιπο ρόστερ οι σίγουροι για τη νέα αγωνιστική περίοδο δείχνουν να είναι οι Ζέλσον και Ροντινέϊ (και αυτό παρά τις προσπάθειες βραζιλιάνικων ομάδων να κλείσουν τον έμπειρο μπακ). Ο Ροντινέϊ λογίζεται ως εξτρέμ και ας μην είναι τέτοιος σε επίπεδο φυσικής θέσης.

Κατά τα άλλα βρίσκει κανείς μόνο ερωτηματικά. Ο Ποντένσε δεν αναμένεται να γυρίσει μετά το τέλος του δανεισμού του (τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα) και ο Αντρέ Λουίζ δεν είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσει και του χρόνου στους Πειραιώτες ενώ υπάρχουν - και για αυτόν - σενάρια περί ενδιαφέροντος ορισμένων ομάδων από την Ευρώπη.

Ως ακράιος κυνηγός θα προσμετράται και ο Φορτούνης πλην όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάνω από όλα είναι δεκάρι. Άρα οι Ερυθρόλευκοι είναι ιδιαίτερα πιθανό να χρειαστούν να κλείσουν δύο ακραίους κυνηγούς για τη νέα σεζόν και ενώ εδώ και μέρες προσπαθούν πάρα πολύ για να κλείσουν την περίπτωση του νεαρού Ρόκα. Μπορεί δηλαδή στο τέλος να είναι ο Ρόκα plus ένας ακόμα για βασικός. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο να θυμίσουμε ότι επίσης με τα τωρινά δεδομένα παίκτες που ήταν δανεικοί και παίζουν ακραίοι (Στρεφέτσα και Μασούρας) εκτός απροόπτου θα συνεχίσουν αλλού και του χρόνου.