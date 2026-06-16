Τον έδιωξε, ενώ κέρδιζε τον Ολυμπιακό…

Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για τον Μεντιλίμπαρ, τον Λουτσέσκου, τον Νίκολιτς και τον Αλμέϊδα!

Όχι ότι δεν είχε διαφανεί τον τελευταίο καιρό, αλλά ακόμη κι έτσι μου έκανε εντύπωση η αποπομπή του Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ.

Και δεν αναφέρομαι απλά στο εξόφθαλμο, ότι δηλαδή στη σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ ο Ρουμάνος προπονητής άφησε μεγάλο στίγμα. Αναφέρομαι και σε μία άλλη παράμετρο, πιο ειδική.

Τι εννοώ: την απερχόμενη σεζόν ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου έπαιξε πέντε φορές με τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ και δεν έχασε ποτέ. Αντιθέτως, είχε δύο νίκες στην Τούμπα για το πρωτάθλημα και μία νίκη στο Καραϊσκάκη για το Κύπελλο, ενώ στα άλλα δύο παιχνίδια τους στο Καραϊσκάκη έφερε ισοπαλία.

Θέλω να πω ότι όταν έχεις έναν προπονητή που με τον πιο βασικό σου αντίπαλο έχει σε μία σεζόν τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες σε πέντε παιχνίδια, πολύ δύσκολα ρισκάρεις να τον διώξεις.

Αντιθέτως, διώχνεις πολύ πιο εύκολα έναν προπονητή που με τον πιο βασικό σου αντίπαλο έχει σε μία σεζόν μόνο ήττες στο πρωτάθλημα και αποκλεισμό στο Κύπελλο, όπως συνέβη την περσινή σεζόν με την ΑΕΚ του Αλμέϊδα από τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ-και όπως θυμόμαστε, η ΑΕΚ έδιωξε τον Αλμέϊδα. Και δικαιώθηκε με την επιλογή του Νικολιτς.

Ο ΠΑΟΚ, όμως, δεν κράτησε τον Λουτσέσκου, παρότι είχε εκπληκτικά αποτελέσματα εναντίον του Ολυμπιακού, που στο μεταξύ έχει κρατήσει τον Μεντιλίμπαρ. Και που τέλος πάντων δεν ήταν κατώτερος κόντρα στην ΑΕΚ του Νίκολιτς, καθώς σε τέσσερα παιχνίδια μαζί της ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου είχε από μία νίκη και ήττα, και δύο ισοπαλίες.

Ενέχει ένα ρίσκο, μπορεί κάποιος να πει, η επιλογή του ΠΑΟΚ για το διαζύγιο με τον Λουτσέσκου, από την άλλη όμως προφανώς του χρεώνει την αποτυχία στους στόχους της φετινής σεζόν, καθώς έχασε το πρωτάθλημα, το Κύπελλο, ακόμη και τη δεύτερη θέση για το Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ και στην Ευρώπη είχε ένα-δύο καλά αποτελέσματα, αλλά όχι κάτι παραπάνω.

Γι΄ αυτό τον Πούσιτς, τον οποίο συζητάει να φέρει ο ΠΑΟΚ, ακούω ότι είναι το εντελώς αντίθετο του προπονητή της ΑΕΚ, δηλαδή είναι πολύ επιθετικογενής.

Παρεμπιπτόντως, στο Βέλγιο υποστηρίζουν ότι ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση στον Ποκονιόλι, αλλά ο πρώην προπονητής της Μονακό την απέρριψε.

Άσχετο: Είναι αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός θέλει τον Καντσελιέρι, αλλά δεν είναι αλήθεια ότι είναι σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Γιάρεμτσουκ πιστός στην πατρίδα του εξακολουθεί να κάνει διακοπές στην Ουκρανία, μαζί με την οικογένεια του.

Δείχνει μάλιστα σε καλή κατάσταση, αν δούμε εδώ https://meta.ua/news/sports/zhena-yaremchuka-rassmeshila-fanatov-zabavnim-lichnim-foto-s-romanom-na-otdihe-1243612/ τις φωτογραφίες που έχει αναρτήσει η πάντα δραστήρια στα social media σύντροφος του.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😂