Γιατί ο Ολυμπιακός δεν πάει να πάρει τον Μανδά;

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για μία περίπτωση καλού Έλληνα για τον Ολυμπιακό.

Με τον Κώστα Τζολάκη όπως καταλαβαίνουμε να έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον από σημαντικές ομάδες μεγάλων και πλούσιων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων…

Με τον Ολυμπιακό να ψάχνει να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο του ρόστερ του, τόσο για λόγους «ψυχολογίας», όσο και για την ευρωπαϊκή του λίστα…

Μπορεί να είναι ένα καλό ερώτημα, γιατί δεν κινούνται οι «ερυθρόλευκοι» για τον Χρήστο Μανδά, τον οποίο δεν αγοράζει η Μπούρνεμουθ από τη Λάτσιο, κρίνοντας ότι δεν είναι σκόπιμο να κάνει χρήση της οψιόν των 17,5 εκ. Ευρώ που είχε μέχρι σήμερα.

Μία μεταγραφή του Μανδά στον Ολυμπιακό θα είχε διπλή χρησιμότητα. Αφενός μεν θα είχε ο Ολυμπιακός πίσω από τον Τζολάκη έναν αξιόπιστο γκολκίπερ, αφετέρου δε εάν έφευγε ο Τζολάκης είτε στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου του καλοκαιριού, είτε τον χειμώνα, οι Πειραιώτες θα είχαν, πάντα θεωρητικά, μία έτοιμη λύση κάτω από τα δοκάρια τους.

Καλά όλα αυτά, αλλά ο Μανδάς, όπως λένε όλες οι πληροφορίες, δεν έχει στα πλάνα του την επιστροφή του αυτή την στιγμή στην Ελλάδα. Άλλη είναι η προτεραιότητα του και μόνο εάν δεν του βγει τίποτα απ΄ όσα σχεδιάζει θα σκεφτόταν να γυρίσει πίσω στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτό το καλοκαίρι.

Η Λάτσιο, στην οποία ανήκει, φέρεται έτοιμη να πουλήσει τον βασικό της γκολκίπερ, τον Προβεντέλ και το αρχικό πλάνο της ομάδας της Ρώμης είναι να δώσει ευκαιρία βασικού στον Μανδά.

Το δε εναλλακτικό πλάνο της Λάτσιο, που έχει οικονομικά θέματα, είναι να πουλήσει τον Μανδά, εάν της προκύψει μία πολύ καλή οικονομική πρόταση. Με τον Έλληνα τερματοφύλακα να έχει μεταφέρει στη Λάτσιο ότι σε περίπτωση πώλησης του θέλει να πάει να παίξει κάπου βασικός κι όχι ως δεύτερος.

Ο Ολυμπιακός, απ’ ότι μπορώ να κατανοήσω, έχει κάνει τα τηλεφωνήματα του προς την πλευρά του Μανδά, και βλέπει ότι τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν έχει νόημα να κινηθεί. Εάν αλλάξουν τα δεδομένα αυτό θα είναι κάτι άλλο.

Άσχετο: Είδα στιγμιότυπα από το προφίλ αυτού του Σμάϊλοβιτς, που θέλουν στον Ολυμπιακό. θα έλεγα, εν πρώτοις, γιατί μία πρώτη εικόνα είναι, ότι πρόκειται για πραγματικά εντυπωσιακό κεντρικό αμυντικό.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Μία ματιά στο ρεπορτάζ της Πάρμα μας πείθει ότι αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα της ιταλικής ομάδας να κρατήσει τον Στρεφέτσα. Τον έχουν περί πολλού τον Βραζιλιάνο, θεωρούν ότι ταιριάζει πολύ στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας τους και «ενοχλούν» συνεχώς τον Ολυμπιακό.

Από την άλλη, τα λεφτά με τα οποία είχαν συμφωνήσει οι «ερυθρόλευκοι» το περασμένο καλοκαίρι με την Κόμο, δεν είναι καθόλου λίγα για το ταμείο της Πάρμα. Εξ ου και οι συζητήσεις είναι πολλές και η λύση όχι εύκολη, με την Πάρμα να προτείνει διάφορες εναλλακτικές.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 🤔

https://x.com/Georgios_Vv/status/2065401795682119944