Ο Σουηδοβόσνιος στόπερ της νορβηγικής ομάδας της Σάντεφιορντ έχει πέσει στο τραπέζι για την ενίσχυση της άμυνας του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν.

Διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες της Σουηδίας, γεννημένος στην πόλη της Στοκχόλμης και έχοντας και βοσνιακές καταβολές ο Ζινεντίν Σμαϊλοβιτς αποτελεί ένα ποδοσφαιρικό προϊόν των Σκανδιναβών. Στα 22 χρόνια του με ύψος 1.91 μ. είναι στα βασικά πλάνα της νορβηγικής Σάντεφιορντ ως στόπερ και ενώ αφότου αναδείχθηκε από τις Ακαδημίες των Ντζούρσχολμ, Στόκσουντ, Φρέι Τάμπι και Μπρομαποϊκάρνα έπαιξε μετά ποδόσφαιρο σε Σουηδία και Ιταλία όπου είχε φορέσει την φανέλα της Λέτσε σε επίπεδο 2ης ομάδας.

Στον νορβηγικό σύλλογο της Σάντεφιορντ (όπου έχει συμβόλαιο ως το 2028) εντάχθηκε το 2025 και αποτελεί βασικό στέλεχός του. Στην νυν ομάδα του έχει καταγράψει 39 αγώνες με 2 γκολ και 3 ασίστ. Το 2025-2026 οι αριθμοί του είναι 10 αγώνες με 1 ασίστ. Σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται στην ατζέντα του Ολυμπιακού ως ένας υποψήφιος για την στελέχωση της άμυνας των Πειραιωτών για τη νέα χρονιά. Είναι δηλαδή ένα όνομα που έχει τεθεί επί τάπητος.

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