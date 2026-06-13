Ο Ολυμπιακός και η Τζιρόνα σύμφωνα με τις τελευταίες ισπανικές πηγές έχουν μειώσει την μεταξύ τους απόσταση στο οικονομικό σκέλος ως προς την μεταγραφή του νεαρού εξτρέμ.

Ιδιαίτερα καλά προκύπτουν να είναι νεότερα δείγματα από το μεταγραφικό μέτωπο του νεαρού εξτρέμ Γιοέλ Ρόκα. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ισπανία η τελευταία χρονικά προσφορά του Ολυμπιακού προς την Τζιρόνα μείωσε την μεταξύ τους απόσταση (επί του οικονομικού) και έτσι το deal είναι πλέον πιο κοντά, χωρίς βέβαια ακόμα να έχει οριστική συμφωνία.

Μία πολύ σημαντική παράμετρος είναι ότι ο νεαρός εξτρέμ θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Όπως επιθυμεί να παίξει κάτω από τις οδηγίες του Μεντιλίμπαρ. Την χρονιά που μας πέρασε ο Γιοέλ Ρόκα είχε 33 αγώνες με 3 γκολ και 1 ασίστ.

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