Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Ο Ολυμπιακός κινείται για τον Ντένις Σουάρεθ»

O Κώστας Νικολακόπουλος αποκάλυψε στους Galacticos ότι ο 32χρονος μεσοεπιθετικός Ντένις Σουάρεθ της Αλαβές ενδιαφέρει σοβαρά τον Ολυμπιακό.

Πέρα από το σοβαρό ενδιαφέρον για τον Καντιού της Λοριάν, ο Κώστας Νικολακόπουλος αποκάλυψε στους Galacticos ακόμα ένα όνομα με το οποίο ασχολείται σοβαρά ο Ολυμπιακός και ο λόγος για τον Ντένις Σουάρεθ της Αλαβές.

Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού ανέφερε ότι πληροφορίες από την Ισπανία τονίζουν ότι αυτός είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει ζητήσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καθώς μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως 8άρι όσο και ως 10άρι ενώ πέρσι είχε μία γεμάτη σεζόν με 30 συμμετοχές και απολογισμό 1 γκολ και 2 ασίστ. Άξιο αναφοράς είναι ότι δεν έχει καμία σχέση η μία περίπτωση με την άλλη, αφού ο Καντιού είναι 6-8 και ο Ολυμπιακός τους θέλει και τους δύο.

Ο διεθνής Ισπανός ποδοσφαιριστής έχει γεμάτο βιογραφικό καθώς ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Θέλτα, μεταπήδησε στη Μάντσεστερ Σίτι πριν επιστρέψει στην Ισπανία για χάρη της Μπαρτσελόνα όπου έπαιξε σε 71 παιχνίδια με την πρώτη ομάδα με 8 γκολ και 11 ασίστ.

Έχει αγωνιστεί με επιτυχία σε Σεβίλλη (46 συμμετοχές, 6 γκολ και 5 ασίστ), Βιγιαρεάλ (75 συμμετοχές, 6 γκολ και 13 ασίστ) και στη Θέλτα (105 αγώνες με 5 τέρματα αι 19 ασίστ).