Ο Βάσκος τεχνικός της ομάδας του Ολυμπιακού αφιέρωσε χρόνο και πάνω στους μέσους του ρόστερ του και δουλεύοντας σε συγκεκριμένους τομείς.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε αποδεχθεί - αναλαμβάνοντας και τις δικές του ευθύνες - αμέσως μετά το 0-1 με την ΑΕΚ τα κακώς κείμενα του Ολυμπιακού στο αγωνιστικό του σκέλος και έκτοτε δουλεύει μαζί με τους παίκτες του προκειμένου στο ντέρμπι της 19ης Απριλίου με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο. Με την αίσθηση για ένα σχήμα με 4-2-3-1 με δεκάρι (όπου έχει διαρρεύσει και η υποψηφιότητα του Γιαζίτζι για βασικός) και όχι 2ο φορ να παραμένει για αυτό το ματς ο Βάσκος έριξε αυτές τις μέρες το βάρος και στους χαφ του.

Το «φροντιστήριο» και τα τετ α τετ με χαφ όπως οι Έσε, Γκαρθία, Σιπιόνι, Μουζακίτης και Νασιμέντο έχει να κάνει με όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού αλλά περισσότερο με εκείνο της δημιουργίας αλλά και του σκοραρίσματος. Ο Μεντιλίμπαρ προσπαθεί ώστε να βάλει περισσότερο στο δημιουργικό κομμάτι τους χαφ του. Περιμένει και να δημιουργούν πιο καλά και να σουτάρουν περισσότερο αλλά και πιο σωστά αλλά και να σκοράρουν και παραπάνω.

Ως γνωστόν βάζοντας μέσα και Τσικίνιο και Γιαζίτζι (που έχουν 4 και 2 γκολ αντίστοιχα) οι χαφ του Ολυμπιακού φέτος έχουν δώσει στο Πρωτάθλημα 9 τέρματα. Ο Έσε δεν έχει κανένα γκολ στην ελληνική Λίγκα ενώ από 1 γκολ έχουν οι Μουζακίτης, Γκαρθία και Νασιμέντο. Γκολ δεν έχει βάλει από τους χαφ ούτε ο Σιπιόνι.

