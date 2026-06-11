Μετά την Ατλέτικο Παραναένσε και η Γκρέμιο μπήκε δυνατά στο κομμάτι της απόκτησης του Ροντινέι, με τον Ολυμπιακό να είναι συγκεκριμένος στις απαιτήσεις του.

Ο Ροντινέι έχει μεγάλη πέραση στη Βραζιλία και η Ατλέτικο Παραναένσε έκανε ένα δυνατό... μπάσιμο προς τον ίδιο, όπως σας είχε ενημερώσει το Gazzetta, με τριετές συμβόλαιο και μεγάλες οικονομικές απολαβές για να επαναπατριστεί.

Ωστόσο, το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο για ακόμα έναν χρόνο στον Ολυμπιακό, σημαίνει ότι η ομάδα του Πειραιά θα έπρεπε να ικανοποιηθεί οικονομικά για να δώσει το ελεύθερο να αποχωρήσει, κάτι που ανάγκασε τους Βραζιλιάνους να κάνουν... πίσω.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Φάμπιο Βάργκας που ασχολείται με το ρεπορτάζ της Γκρέμιο, ο 34χρονος ακραίος μπακ είναι ψηλά στη λίστα της συγκεκριμένης ομάδας, η οποία κάνει την έρευνα της για να μάθει τις συνθήκες απόκτησής του.

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να αφήσει τον ποδοσφαιριστή να αποχωρήσει με ένα ποσό κάτω του 1,5 εκατ. ευρώ ενώ την ίδια στιγμή, και άλλα βραζιλιάνικα κλαμπ τον έχουν στο στόχαστρο.