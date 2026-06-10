Τσακίρης στους Galacticos by Interwetten: «Το θέμα Πινέδα και οι προεκτάσεις του»

Ο Γιώργος Τσακίρης ανέλυσε στους Galacticos by Interwetten το θέμα της ανανέωσης του Ορμπελίν Πινέδα και τις προεκτάσεις του.

Η ΑΕΚ δεν... επαναπάυθηκε στον θρίαμβο της κατάκτησης του 14ου πρωταθλήματος, καθώς έχει κάνει από νωρίς σημαντικές κινήσεις. Η πρώτη ήταν η μεταγραφή του Ολεξάντερ Ζούμπκοφ και εν συνεχεία ακολούθησε η πρόωρη επέκταση της συνεργασίας με τον Μάρκο Νίκολιτς, ενώ στον ίδιο «δρόμο» είναι και η υπόθεση του Χαβιέ Ριμπάλτα.

Ένα από τα ζητήματα στην «ατζέντα» του κλαμπ είναι η ανανέωση του Ορμπελίν Πινέδα, με τον Γιώργο Τσακίρη να αναλύει στους Galacticos by Interwetten το θέμα και τις προεκτάσεις του.

Ο Μεξικανός όπως είναι κατανοητό και αναμενόμενο είναι επικεντρωμένος στις υποχρεώσεις της εθνικής του στο Παγκόσμιο Κύπελλο και το καθοριστικό ραντεβού των δυο πλευρών θα γίνει όταν αυτές ολοκληρωθούν, με την πλευρά του να εξετάζει κάθε επιλογή.

Από εκεί και πέρα πρόθεση του Δικεφάλου είναι να «δέσει» τόσο τον αρχισκόρερ Λούκα Γιόβιτς, όσο και τον Σταύρο Πήλιο, ενώ ο Γιώργος Τσακίρης τόνισε πως θα γίνει μίνιμουμ ακόμη μια προσθήκη εντός του Ιουνίου.