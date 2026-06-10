Ο Γιώργος Τσακίρης κάνει τσεκ στις κινήσεις των αντιπάλων και μεταφράζει προθέσεις Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ και ποιος ο ρόλος αυτών για τη πρωταθλήτρια...

Με το... καλημέρα του καλοκαιριού ξεκίνησε η επόμενη σεζόν και για την ΑΕΚ φυσικά, με τη πιο ενδιαφέρουσα -μετά την αγωνιστική- περίοδο να έχει αρχίσει για τα καλά και με μεγάλο ενδιαφέρον ήδη, κάτι που γίνεται αντιληπτό σε όλα τα ρεπορτάζ των ομάδων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Προφανώς αναφέρομαι στη μεταγραφική και γενικά σε αυτή που δουλεύουν από όλα τα club γενικά τα ρόστερ τους. Διότι τη θερινή μεταγραφική περίοδο επιχειρούν τα ποδοσφαιρικά club να ξεκαθαρίσουν με το 80% του αγωνιστικού τους πρότζεκτ και αυτό αφορά εκείνους που πρόκειται να αποκτηθούν αλλά και εκείνους που θα επιχειρήσουν οι ομάδες να αποδεσμεύσουν γιατί δεν υπολογίζονται. Όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην Ένωση με τους Ελίασον, Λιούμπισιτς και άλλους, αλλά και με παίκτες των ομάδων του ανταγωνισμού, βλέπε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ για να εστιάσουμε στις ομάδες που επιθυμούν να πρωταγωνιστούν αν και ξεκάθαρα το ίδιο ισχύει για όλους...

Στην περίπτωση μας και σε τούτο το χώρο εστιάζουμε στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και επειδή βασικός στόχος για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, όπως φαίνεται να οριοθετείται και από το club, είναι το back to back πρωτάθλημα (εννοείται με την Ευρώπη επίσης και φέτος σε πρώτο πλάνο), παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον να τσεκάρεις τι κάνει, ή τι επιχειρεί να πράξει ο ανταγωνισμός για την ενίσχυσή του. Μιας και προτεραιότητα των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ θα είναι να γκρεμίσουν την Ένωση από την κορυφή και να μη της επιτρέψουν να γίνει η πιο επιτυχημένη ομάδα της τελευταίας 5ετιας έχοντας κατακτήσει αυτά τα χρόνια (αν για παράδειγμα καταφέρει το back to back στο πρωτάθλημα) ένα νταμπλ και δυο ακόμη πρωταθλήματα με τον ανταγωνισμό να μετράει από ένα... Παρεμπιπτόντως πρόκειται για την πρώτη 5ετια επιστροφής του Δικέφαλου στην πόλη του, στη φυσική του έδρα, στην Νέα Φιλαδέλφεια!

Το σημειώνω αυτό για τη δύναμη της έδρας διότι όταν το υπογραμμίζαμε όλοι στο κιτρινόμαυρο ρεπορτάζ το προσπερνούσαν δίχως να εστιάζουν σοβαρά σε αυτή τη διαφορά συγκριτικά με τον ανταγωνισμό. Από κει και πέρα αυτό που έχει σημασία και ουσία για την αναφορά μας στην προσπάθεια ενίσχυσης, τόσο της ΑΕΚ, όσο και του ανταγωνισμού, είναι να διαπιστώσει η πρωταθλήτρια τη σημασία και ουσία της ενίσχυσης των αντιπάλων της σχετικά με τη δική της στόχευση για τη διατήρηση του τίτλου της πρωταθλήτριας και πώς πρέπει να την κινητοποιήσει στο άμεσο μέλλον στο κομμάτι που αφορά τη δική της ενίσχυση. Διότι προφανώς και στον Δικέφαλο έχουν συγκεκριμένο σχέδιο αγωνιστικό που τρέχουν οι απόλυτα επιτυχημένοι Χαβιέρ Ριμπάλτα και Μάρκο Νίκολιτς άλλωστε πρόκειται για τη 3η μεταγραφική περίοδο της εποχή του Καταλανού διευθυντή ποδοσφαίρου της Ένωσης και περιμένουμε την ολοκλήρωση ενός σούπερ όπως αποδείχτηκε πλάνου.

Είναι δεδομένο ότι δεν θα διαφοροποίησουν την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ΑΕΚ ο Σέρβος τεχνικός και ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου, αλλά ίσως ξεκινήσουν μια άλλη κουβέντα γύρω από την επιπλέον αναβάθμιση και σε θέσεις όπου τούτη τη χρονική περίοδο δεν δείχνουν ιδιαίτερη ζέση να πράξουν. Για παράδειγμα στα ακραία μπακ όπου παρατηρείται μια προσπάθεια από τον ανταγωνισμό και δη τους Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός δεν... υπέφερε εκεί πέρυσι, να επιδιώκουν σημαντικό upgrade. Οι "ερυθρόλευκοι" αποκτούν τον Μαφέο και ήθελαν και Γιαννούλη για το αριστερό άκρο της άμυνας κάτι που σημαίνει ότι και να ισχύει ότι απέσυραν το ενδιαφέρον τους για τον διεθνή Έλληνα μπακ θα πάνε για μια σούπερ περίπτωση: άλλωστε έδιναν κοντά στα 5 εκατ ευρώ για τη θέση, μπορούν να βγουν αντίστοιχα δυνατή περίπτωση, τη στιγμή που το κάνουν οι "ασπρόμαυροι" αν καταφέρει να κλείσει τον Γιαννούλη.

Συμπερασματικά είναι δεδομένο ότι η ΑΕΚ δεν θα επιδιώξει να διαφοροποιήσει όλο το σχέδιο που έχει καταρτιστεί καιρό τώρα από τον Χαβιέρ Ριμπάλτα επειδή ο ανταγωνισμός οφείλει να κάνει σημαντικές αναβαθμίσεις, μιας και έχει την υποχρέωση να επιχειρήσει να εκθρονίσει τον Δικέφαλο, αλλά δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε κάποιες επανεκτιμήσεις σε συγκεκριμένες θέσεις. Κάτι το οποίο αν με ρωτάει κανείς και τον απασχολεί η άποψή μου καλό είναι να συμβαίνει και εκτιμώ ότι συνιστούσε ένα μικρό λαθάκι το καλοκαίρι του 2023 για τη σεζόν που ακολουθούσε και ενώ είχε κατακτηθεί το νταμπλ. Η Ένωση έχει εξαιρετική βάση, ελάχιστες μεγάλες ανάγκες, είναι δεδομένο ότι οι κινήσεις για χαφ και στόπερ θα είναι αντίστοιχης και ίσως μεγαλύτερης ποιότητας με αυτή του Ζουμπκόφ που έδειξε και απέδειξε τη πρόθεση για αναβάθμιση της ποιότητας του κιτρινόμαυρου ρόστερ... Είναι πιθανό ο ανταγωνισμός να τη... σπρώξει για κινήσεις και επιπλέον του αρχικό σχεδίου (και μακάρι)...

***Βρε λύσσα με το τηλεοπτικό της ΑΕΚ: μην αγχώνεστε αντίπαλοι ξέρει να προστατεύει τα οικονομικά του συμφέροντα ο Ηλιόπουλος και ως εκ τούτου και του club. Για τούτη τη σεζόν υπάρχει ένας ακόμη χρόνος με τη συνδρομητική που έδειχνε τα ματς της και φέτος... Από του χρόνου όποιος ματώσει οικονομικά περισσότερο θα έχει το προνόμιο να φιλοξενήσει τα ματς του Δικέφαλου!