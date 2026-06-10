Παρουσία Μάριου Ηλιόπουλου, η ΑΕΚ την Παρασκευή (12/6) θα διοργανώσει εκδήλωση στο Ιωνικό Κέντρο προς τιμήν των μαθητών και καθηγητών της Μεγάλης του Γένους Σχολής.

Επίσκεψη στην Αθήνα θα πραγματοποιήσουν οι μαθητές και καθηγητές της Μεγάλης του Γένους Σχολής, με την ΠΑΕ ΑΕΚ να διοργανώνει επίσημη εκδήλωση προς τιμήν τους.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα την Παρασκευή (12/6) στις 12:30 στο Ιωνικό Κέντρο στον Περισσό και το «παρών» θα δώσει ο ιδιοκτήτης της Ένωσης, Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος θα μιλήσει.

Επίσης το «παρών» θα δώσουν εκπρόσωποι της Εκκλησίας, των δημοτικών αρχών και του πολιτικού κόσμου.

Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή είναι το αρχαιότερο σε λειτουργία εκπαιδευτικό ίδρυμα του Ελληνισμού, καθώς αποτελεί την ιστορική συνέχεια της Πατριαρχικής Ακαδημίας και της Πατριαρχικής Σχολής Ξηροκρήνης. Βρίσκεται στη συνοικία του Φαναρίου της Κωνσταντινούπολης.