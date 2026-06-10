Ηρακλής: Έκλεισε δυνατό φιλικό με την Μπολόνια
Ο Ηρακλής είναι σε περίοδο προγραμματισμού για τη σεζόν της επιστροφής στην κορυφαία κατηγορία έπειτα από 9 χρόνια και παράλληλα «τρέχει» και τις λεπτομέρειες για την προετοιμασία της ομάδας, όπου θα «χτιστεί» η ομάδα από τον Βάλτερ Ματσάρι. Σε αυτό το πλαίσιο ο Γηραιός έκλεισε δυνατό φιλικό με την Μπολόνια.
Όπως ανακοίνωσαν οι Ροσομπλού, θα δώσουν φιλικό παιχνίδι με τους Θεσσαλονικείς στις 25 Απριλίου, σε προπονητικό κέντρο στο Βαλς, στη βόρεια Ιταλία, στην περιοχή του Νότιου Τιρόλου.
Οι πρωταθλητές του βορείου Ομίλου της Super League 2 θα κάνουν το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας τους στην Πτολεμαΐδα και όπως όλα δείχνουν το βασικό στάδιο θα γίνει επί ιταλικού εδάφους.
Την περασμένη σεζόν η Μπολόνια τερμάτισε στην 8η θέση της Serie A, ενώ εδώ και λίγες μέρες έχει αναλάβει την ομάδα ο Ντομένικο Τεντέσκο.
Il calendario delle amichevoli che disputeremo nel corso del ritiro estivo di Valles ☀️⛰️#WeAreOne pic.twitter.com/KxqAg85Eok— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) June 10, 2026
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