Γιόνσον: «Μιλάω με αρκετές ομάδες εντός και εκτός Δανίας, θα ήθελα να επιστρέψω στην Άαρχους»

Ο Γενς Γιόνσον που αποχωρεί ως ελεύθερος από την ΑΕΚ είναι σε επαφές για τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του τονίζοντας πως θα ήθελε να επιστρέψει στην Άαρχους εφόσον η πρωταθλήτρια Δανίας έδειχνε ενδιαφέρον.

Μετά από τρία χρόνια ο Γενς Γιόνσον αποχωρεί από την ΑΕΚ καθώς το συμβόλαιό του εκπνέει και τυπικά την 1η Ιουλίου. Άλλωστε δεν αναμενόταν να ανανεωθεί από τη στιγμή που ολόκληρη τη σεζόν δεν υπολογιζόταν από τον Μάρκο Νίκολιτς. Ο 33χρονος Δανός μέσος μίλησε στην πατρίδα του και στην ιστοσελίδα Campo όπου ανέφερε πως είναι σε επαφές με αρκετές ομάδες τόσο στη Δανία όσο και εκτός, όμως ακόμα δεν έχει κλείσει κάπου.

«Αυτή τη στιγμή προετοιμάζομαι για το επόμενο κεφάλαιο. Δεν μπορώ να πω κάτι συγκεκριμένο, αλλά μιλάω με αρκετούς συλλόγους και έχω απορρίψει κάποιους, τόσο εντός όσο και εκτός Δανίας. Αυτή τη στιγμή, στην πραγματικότητα, νιώθω ότι το όνομά μου έχει τη μεγαλύτερη απήχηση στο εξωτερικό, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα. Αυτό είναι κολακευτικό. Είναι πάντα ωραίο να σε θέλουν, ακόμη κι αν δεν έχεις αγωνιστεί για 10 μήνες», ανέφερε αρχικά ο Γιόνσον και πρόσθεσε:

«Η πόρτα προς το εξωτερικό δεν είναι κλειστή. Είναι επίσης θέμα προσφοράς και ζήτησης, θα μπορούσε να πει κανείς. Πρέπει να υπάρχει ένας δανέζικος σύλλογος και να είναι ένας σύλλογος στον οποίο θέλω να αγωνιστώ. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει τέτοιος. Φυσικά, υπάρχουν συζητήσεις με κάποιους και αυτή την περίοδο γίνονται επίσης κάποιες επαφές για κάτι που θα μπορούσε να είναι ενδιαφέρον, τόσο στη Δανία όσο και στο εξωτερικό. Όμως οι ομάδες μόλις έχουν αρχίσει τις καλοκαιρινές τους διακοπές, οπότε δεν υπάρχει λόγος βιασύνης ή άγχους», υπογράμμισε ο Γιόνσον, ο οποίος θα σκεφτεί και την οικογένειά του στην απόφαση που θα πάρει για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του:

«Πρέπει επίσης να λάβω υπόψη τη σύζυγο και την κόρη μου. Αξίζει να ξεκινήσουμε κάπου καινούργια; Είναι κάτι που θέλουμε να κάνουμε; Θα πρέπει μια πρόταση να προέρχεται από μια χώρα στην οποία θα θέλαμε να ζήσουμε; Μπορώ να αποκαλύψω μόνο ότι δεν πρόκειται να πάω πολύ μακριά και δεν πρόκειται να μετακομίσω σε κάποια χώρα όπου δεν θα νιώθεις αμέσως σαν στο σπίτι σου. Δεν είναι μυστικό ότι είμαι έτοιμος να επιστρέψω στην πατρίδα, οπότε δεν σκοπεύω να δεσμευτώ με ένα τριετές συμβόλαιο στο εξωτερικό».

Όσο για το αν θα ήθελε να επιστρέψει στο σπίτι του φορώντας ξανά τη φανέλα της Άαρχους, η οποία φέτος κατέκτησε τον τίτλο στη Δανία, ο Γιόνσον υποστήριξε πως είναι κάτι που το επιθυμεί, ωστόσο οι πρωταθλητές για την ώρα δεν φαίνεται να δείχνουν ενδιαφέρον: «Ποτέ δεν έκρυψα το γεγονός ότι θα ήθελα να αγωνιστώ ξανά για την Άαρχους, αλλά για να συμβεί κάτι τέτοιο χρειάζονται να το θέλουν και οι δύο πλευρές. Έτσι το βλέπω εγώ και με αυτό δεδομένο, δεν κλείνω την πόρτα σε κανέναν άλλο. Αν με ρωτάτε αν πιστεύω ότι έχω το επίπεδο για να αγωνιστώ στην Άαρχους, τότε η απάντηση είναι ναι. Δεν το αμφισβητώ ούτε για ένα δευτερόλεπτο. Πιστεύω ότι έχω αρκετή αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση για να πω ότι έχω πολλά να προσφέρω».