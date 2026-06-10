Η ΠΑΕ Άρης χαρακτήρισε αποτυχημένο το τωρινό σύστημα διεξαγωγής των Playoff και πρότεινε την επιστροφή στο παλιό των αγώνων μεταξύ των πρώτων έξι ομάδων.

Το σύστημα διεξαγωγής των φετινών Playoff και ειδικά στις θέσεις «5-8» αποδείχθηκε «φιάσκο» καθότι δεν υπήρχε βαθμολογικό κίνητρο. Καθώς ο ΟΦΗ είχε κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας, αυτοί οι αγώνες δεν είχαν το παραμικρό αντίκρισμα διότι η 5η θέση δεν οδηγούσε στην έξοδο στο Conference League. Γι’ αυτόν τον λόγο, η ΠΑΕ Άρης χαρακτήρισε απόλυτα αποτυχημένο το τωρινό σύστημα διεξαγωγής των Playoff προτείνοντας – ενόψει της γενικής συνέλευσης της Superleague – την επιστροφή στο παλιό.

Ειδικότερα πρότεινε διπλούς αγώνες μεταξύ των ομάδων που θα τερματίσουν από την 1η έως και την 6η θέση στην κανονική διάρκεια αλλά και μονούς αγώνες γι’ αυτές που θα βρεθούν από την 7η έως και τη 14η θέση. Αναφέρει μάλιστα ότι οι ομάδες οι οποίες θα τερματίσουν από την 7η έως και τη 10η θέση θα δώσουν τέσσερις εντός έδρας αγώνες έναντι τριών των υπολοίπων.

Συμπληρώνοντας επί των προτάσεων αλλαγών στο σύστημα διεξαγωγής, η ΠΑΕ Άρης αναφέρει μεταξύ άλλων ότι… «η φετινή αποτυχία με τα αδιάφορα παιχνίδια των Playoff 5-8 δεν θα πρέπει να επαναληφθεί τόσο για εμπορικούς όσο και για αγωνιστικούς λόγους», κάνοντας λόγο για μια παρωδία η οποία απαγορεύεται να έχει θέση σε μια σοβαρή λίγκα».