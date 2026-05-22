Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για τη συνέντευξη του Μάρκο Νίκολιτς που ανέδειξε τα στοιχεία του χαρακτήρα του που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για τον τίτλο, δείχνοντας τον δρόμο και για την επόμενη σεζόν.

Στην εξαιρετική συνέντευξη που έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στον καλό φίλο και συνάδελφο Αλεξάνταρ Γιόκσιτς, ξεδιπλώθηκαν όλα τα στοιχεία του χαρακτήρα του Σέρβου τεχνικού της ΑΕΚ. Καταρχάς από τη συνέντευξη αυτή αντιλαμβάνεσαι γιατί η Ένωση κατέκτησε πανάξια το πρωτάθλημα. Η φοβερή σχέση που έχει ο προπονητής με τον ιδιοκτήτη, έτσι όπως την περιέγραψε ο Νίκολιτς μιλώντας για τον Μάριο Ηλιόπουλο, είναι η βάση για να φτάσει μια ομάδα στην επιτυχία. Χωρίς παρεμβάσεις στο έργο του προπονητή, υποστηρικτικός και συνολικά μια υγιή επικοινωνία μεταξύ των υπεύθυνων του αγωνιστικού σχεδιασμού. Το «είναι ο καλύτερος ιδιοκτήτης που είχα ποτέ» τα λέει όλα από μόνο του.

Μετά αντιλαμβάνεσαι και τη νοοτροπία του νικητή που κατάφερε να περάσει ο Νίκολιτς μέσα στην ομάδα. Ένα χαρακτηριστικό που είχε ξεθωριάσει όταν ο Σέρβος τεχνικός αναλάμβανε τα ηνία το περσινό καλοκαίρι. Οι υψωμένες φωνές με τους παίκτες του ρόστερ που έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη προκειμένου να υπάρξει αντίδραση και να αποτελέσει το σημείο καμπής για να αλλάξει η σεζόν, το αυθόρμητο όπως ανέφερε «fight, believe, never give up» για να δώσει κίνητρο στους παίκτες του, το ότι μετέφερε ειλικρινή ενέργεια με όσα ένιωθε χωρίς να υποκρίνεται στις ομιλίες του και το ομαδικό πνεύμα με το οποίο ενίσχυσε το σύνολό του, είναι δεδομένα που χαλύβδωσαν την ΑΕΚ για την κατάκτηση αυτού του πρωταθλήματος.

Την ίδια στιγμή αυτή η νοοτροπία του νικητή συμβάδιζε με την ταπεινότητα. Σε ολόκληρη τη σεζόν ακόμα και μετά από μεγάλες νίκες, ο Νίκολιτς αμέσως προσπαθούσε να στρέψει όλη την προσοχή των παικτών του στο επόμενο παιχνίδι, ακόμα κι αν αυτό ήταν θεωρητικά εύκολο. Προκειμένου κανενός το μυαλό να μην πάρει... αέρα και να μην υπάρξει κάποιου είδους έπαρση. Αυτή η ταπεινότητα φάνηκε και στα λόγια του στη συνέντευξη, υπογραμμίζοντας πως ο ίδιος δεν νίκησε τον Μεντιλίμπαρ ή τους άλλους προπονητές των ομάδων με τις οποίες κοντραρίστηκε για τον τίτλο, αλλά η ΑΕΚ ενωμένη νίκησε με όλους να έχουν το δικό τους μερίδιο σε αυτήν την επιτυχία.

Η ΑΕΚ έχει την ευτυχία να διαθέτει έναν απαιτητικό, φιλόδοξο και ρεαλιστή προπονητή που μεταδίδει την φιλοσοφία του στην ομάδα, της δίνει ταυτότητα και θέλει να τη βλέπει να εξελίσσεται. «Αυτό που ήταν αρκετό φέτος δεν θα είναι αρκετό του χρόνου. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι σε όλα, σε κάθε επίπεδο: από το ρόστερ και το τεχνικό επιτελείο μέχρι την οργάνωση του συλλόγου. Πρέπει να ανεβάσουμε τα πάντα κατά ένα ορισμένο ποσοστό ώστε να επαναλάβουμε κάτι παρόμοιο την επόμενη χρονιά», τόνισε ο Νίκολιτς για να υπογραμμίσει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο ότι απαιτεί και από τον εαυτό του και από την ομάδα όλο και περισσότερα.

Την ίδια στιγμή ο πήχης ανεβαίνει, έχοντας φιλοδοξίες. Εκτός του ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να διατηρηθεί στην κορυφή, θα χρειαστεί να σταθεί στο ύψος της σε ανώτερο επίπεδο και στην Ευρώπη. Από εκεί που αγωνιζόταν φέτος στο Conference League θα παίζει τουλάχιστον στο Europa League, κάτι που αποτελεί από μόνο του αναβάθμιση. Όμως ο Νίκολιτς βλέπει τον μεγάλο στόχο της διεκδίκησης της συμμετοχής στο Champions League. «Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να το αποφύγουμε αυτό. Παίζουμε στα play offs του Champions League, κάτι που σημαίνει ότι έχουμε εξασφαλισμένη συμμετοχή στη League Phase του Europa League και πιθανότητα παρουσίας στην ελίτ διοργάνωση. Το Champions League είναι ξεκάθαρος στόχος. Είναι πρωτίστως ζωτικής οικονομικής σημασίας για τον σύλλογο. Θέλουμε ξανά αυτό το επίπεδο της ελίτ», ανέφερε ο Σέρβος τεχνικός.

Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό. Ο Νίκολιτς αντιλαμβάνεται απόλυτα την κατάσταση, γνωρίζοντας ότι η επόμενη σεζόν θα είναι πιο δύσκολη καθώς όλοι θα θέλουν να ρίξουν την ΑΕΚ από την κορυφή και η ομάδα θα πρέπει να διαθέτει την ίδια και μεγαλύτερη δίψα για να παραμείνει πρώτη. «Ξέρω από εμπειρία ότι η σεζόν μετά από κατακτήσεις τίτλων είναι ασύγκριτα πιο απαιτητική και πιο περίπλοκη», ανέφερε στη συνέντευξή του, προσθέτοντας πως «όλοι θα μας πάρουν πολύ πιο σοβαρά απ’ ό,τι αυτή τη σεζόν. Αν φέτος ξεκινήσαμε από θέση αουτσάιντερ, αντικειμενικά ως η τέταρτη ομάδα στην κατάταξη, την οποία κανείς δεν περίμενε στην κορυφή, τώρα μας βλέπουν ως πραγματική απειλή».