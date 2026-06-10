Ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει να διαμορφώνει το νέο του ρόστερ στο οποίο το σημείο - κλειδί είναι κυρίως ένα. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Εβδομάδα μεταγραφών και αλλαγών δεδομένων και αυτή που διανύουμε ως προς τον Ολυμπιακό που μετά τον Φορτούνη θα φέρει τον Μαφέο την άλλη εβδομάδα στην Αθήνα για να κλείσει και τυπικά και παράλληλα χτυπάει και άλλα μέτωπα (στόπερ, χαφ και εξτρέμ) προκειμένου να κλείσει το συντομότερο δυνατό έναν πρώτο και συγκεκριμένο αριθμό νέων προσθηκών. Ο Ολυμπιακός γενικότερα έχει ακόμα αρκετά μεγάλη διαδρομή να διανύσει καθώς θα έχει και αρκετές προσθήκες αλλά και αρκετές αποχωρήσεις. Στο τέλος μπορεί να βρεθεί με 10+ νέες προσθήκες και με άλλες τόσες αποχωρήσεις.

Επί του σκέλους των μεταγραφών ένα πράγμα μετράει κυρίως για τον Ολυμπιακό της νέας σεζόν. Το να έρθουν ως επί πλείστον παίκτες που να... κουμπώνουν όσο το δυνατόν πιο πολύ στο στιλ παιχνιδιού του κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Το στιλ του ο Ισπανός δεν θα το αλλάξει και εάν θα το κάνει δεν θα συμβεί αυτό σε μεγάλο βαθμό.

Άρα χρειάζεται περισσότερο παίκτες αλά Κάρμο πχ (στόπερ που βοηθά και δημιουργικά) ή Κωστούλα (παίκτες με φοβερή έφεση στο πρέσινγκ και μεγάλη ένταση στο παιχνίδι τους αλλά και καλά τρεξίματα). Αυτό λοιπόν το σημείο είναι που θα παίξει τον πιο σημαντικό ρόλο και βέβαια το όποιο σχετικό... ταμείο θα γίνει μετά το πέρας της μεταγραφικής περιόδου αλλά και στον αγωνιστικό χώρο.

Με άλλα λόγια χρειάζονται περισσότεροι παίκτες με τα χαρακτηριστικά που ζητά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Εξού και η λογική της ομάδας του να αναζητά καλύτερους παίκτες από τους ήδη υπάρχοντες σε όλες σχεδόν τις γραμμές της.

Άρα παίκτες που μπορούν να υποστηρίξουν παιχνίδι με πίεση ψηλά, κλεψίματα και αντεπιθέσεις και που να μπορούν να έχουν τις καλύτερες δυνατές μεταβιβάσεις (και άρα και σέντρες). Και βέβαια ποδοσφαιριστές με πολύ πιο καλά χτυπήματα σε στατικές φάσεις, όπως έχει φυσικά ο Κώστας Φορτούνης.

Το κομμάτι του βασικού κορμού

Από την άλλη υπάρχει και η παράμετρος των βασικών μονάδων του Ολυμπιακού από την περασμένη σεζόν φυσικά. Ως - τέτοιοι - παίκτες του βασικού κορμού λογίζονται οι Τζολάκης, Πιρόλα, Ρέτσος, Έσε, Τσικίνιο, Ελ Καμπί και όχι μόνο.

Με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα έχει νέους δεξιούς αλλά και αριστερούς μπακ αλλά και νέους χαφ έχει την σημασία του να διατηρηθούν στο έμψυχο δυναμικό των Πειραιωτών οι περισσότεροι - εάν όχι άλλοι - παίκτες που είναι ποδοσφαιριστές του βασικού κορμού.

Εξάλλου σε πρώτο επίπεδο ως προς τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια ο Ολυμπιακός θα βασιστεί περισσότερο στους περσινούς παίκτες και σαφώς πιο λίγο στα νέα του πρόσωπα. Αναμφίβολα από την άλλη η ερυθρόλευκη στόχευση θα είναι αυτή η μεταγραφική περίοδος να είναι πολύ πιο καλή και πετυχημένη από τις 2 τελευταίες χρονικά.