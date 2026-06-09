Νικολακόπουλος στους Galacticos: «Όλο το παρασκήνιο για Γιαννούλη και οι προτάσεις για Ρόκα και Τσάπρα»

Ο Κώστας Νικολακόπουλος εκτός από το θέμα Γιαννούλη στάθηκε και στις άλλες μεταγραφικές περιπτώσεις για τον Ολυμπιακό.

Ο ρεπόρτερ της ομάδας του Ολυμπιακού, Κώστας Νικολακόπουλος, μίλησε στην εκπομπή των Galacticos by Interwetten και εκεί εκτός από όλο το παρασκήνιο της υπόθεσης του Γιαννούλη ανέλυσε τα ερυθρόλευκα μεταγραφικά δεδομένα. Στάθηκε και σε υποθέσεις όπως αυτές των Ρόκα και Τσάπρα.

