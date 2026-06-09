Ο Ντομαγκόι Πάβιτσιτς δικαιώθηκε στη FIFA διεκδικώντας τη διαφορά των συμβολαίων μεταξύ αυτών που είχε στον Άρη και των ομάδων στις οποίες αγωνίστηκε.

Τελικά το κεφάλαιο «Πάβιτσιτς» δεν έκλεισε για τον Άρη ο οποίος θα πρέπει να καταβάλλει αποζημίωση στον Κροάτη μέσο πέραν των 180.000 ευρώ που του οφείλονται. Για την ακρίβεια, ο Ντομαγκόι Πάβιτσιτς είχε αποκτηθεί από τους «κίτρινους» κατά το διάστημα της συνεργασίας των τελευταίων με τον Ρόμπερτ Παλίκουτσα. Είχε υπογράψει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026 καθώς όμως δεν πρόσφερε αγωνιστικά, σταδιακά απομακρύνθηκε από το rotation και δόθηκε δανεικός σε άλλες ομάδες.

Ωστόσο, αυτές οι ομάδες – όπως η Σεράγεβο από τη Βοσνία – κάλυψε μέρος των χρημάτων του συμβολαίου του και στη συνέχεια ο Πάβιτσιτς κατέθεσε προσφυγή στη FIFA διεκδικώντας και τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ του συμβολαίου που είχε με τον Άρη με το αντίστοιχο που είναι σε ισχύ με την Γκόριτσα έως το 2027 . Το αίτημά του έγινε αποδεκτό και βάσει της απόφασης, ο Άρης θα πρέπει να του καταβάλλει τη διαφορά αλλά και το υπόλοιπο μέρος του συμβολαίου κι εδώ είναι το παράδοξο της υπόθεσης καθώς το συμβόλαιό του με τον Άρη είχε ημερομηνία λήξης το καλοκαίρι του 2026.

Εν τέλει, οι Θεσσαλονικείς έχουν προσφύγει στο CAS μη αναγνωρίζοντας την οφειλή στον παίκτη και μένει η εκδίκαση και κατ’ επέκταση η απόφαση του αρμόδιου οργάνου.