ΑΕK: Το AI video με τον «μαέστρο» Νίκολιτς και την... ορχήστρα του
Η ΑΕΚ «έδεσε» πρόωρα τον... αρχιτέκτονα της κατάκτησης του 14ου πρωταθλήματος της ιστορίας της. Μπορεί ο Μάρκο Νίκολιτς να είχε συμβόλαιο για ακόμα μια χρονιά, όμως οι διοικούντες τον Δικέφαλο φρόντισαν να τον «δεσμεύσουν» για ακόμα μια διετία, ήτοι έως το 2029.
Ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Μάριος Ηλιόπουλος, στο πλαίσιο των δηλώσεων για την ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Σέρβο τεχνικό τόνισε: «Θα συνεχίσουμε να είμαστε συγχρονισμένη ορχήστρα μονομάχων» και το τμήμα Social Media της ΠΑΕ το πήγε... ένα βήμα παραπέρα.
Η Ένωση ανέβασε AI video με τον Νίκολιτς σε ρόλο... μαέστρου και τους ποδοσφαιριστές της πρωταθλήτριας ως την ορχήστρα του που παίζει Μότσαρτ!
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