Το τρίο της ΑΕΚ και η ατάκα του Νίκολιτς: «δεν ήταν τέλος, μόνο αρχή»!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την κανονικότητα της ΑΕΚ που την φέρνει μπροστά από τον ανταγωνισμό χάρη στην άριστη συνεργασία Ηλιόπουλου, Νίκολιτς και Ριμπάλτα...

Αν μη τι άλλο με την ανακοίνωση της πρόωρης επέκτασης της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκολιτς έρχεται να κουμπώσει δίπλα η αρκετά... φορεμένη έκφραση και στο ποδόσφαιρο: ήταν δίκαιο και έγινε πράξη! Αυτό ακριβώς ισχύει για την πρωταθλήτρια η οποία μέσω της ιδιοκτησίας της αποφάσισε να προχωρήσει τις συζητήσεις με τον Σέρβο τεχνικό νωρίς προτού προκύψει καλά-καλά θέμα με το μέλλον του στην Ένωση. Κι αυτό διότι όπως ήταν γνωστό ο Νίκολιτς είχε υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας έως το 2027 και σωστά, αλλά και σοφά κατά την άποψή μου, ο Μάριος Ηλιόπουλος αποφάσισε να του επέκτεινε από τώρα το συμβόλαιο για δυο ακόμη χρόνια και όχι να προχωρήσει σε πολυετές deal. Βέβαια για να είμαι ειλικρινής δεν ξέρω αν θα το συζητούσε καν και ο Σέρβος τεχνικός μιας και εκείνος ήθελε έως το 2028 αρχικά και αν υπήρξε η παραμικρή δυσκολία, αυτή αφορούσε το γεγονός ότι ο Δικέφαλος από την πλευρά του επιθυμούσε να το κάνει έως το 2029, όπως και τελικά έγινε.

Σε τούτο το σημείο να σημειώσω πως με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο το γεγονός ότι η ΑΕΚ δεν πήγε, αν προτιμάει κανείς δεν επανέλαβε, λάθη του παρελθόντος με συμβόλαια πολυετές όπως για παράδειγμα στην περίπτωση του Λορένσο Σέρα Φερέρ! Είχε λανθασμένα ειπωθεί πως θα πάει για πολυετές deal η Ένωση αλλά τελικά επικράτησε η λογική και η συμφωνία υπογράφηκε για μόλις μια επιπλέον διετία και όχι πενταετία όπως είχε συμβεί με τον Ισπανό τεχνικό τότε... Από κει και πέρα σημασία έχουν για μένα όσα ακούστηκαν από τα χείλη των δυο ανδρών και αναδεικνύουν το πιο σημαντικό στοιχείο για τον Δικέφαλο και την προσπάθεια που θα κάνει να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί: αυτό δεν είναι άλλο από την άριστη συνεργασία των τριών υπευθύνων για την επόμενη μέρα στο αγωνιστικό με τον ρόλο του καθενός να είναι απόλυτα ξεκάθαρος. Αναφέρομαι στους Ηλιόπουλο, Ριμπάλτα και Νίκολιτς.

Όπως υπογράμμισε, μεταξύ άλλων φυσικά, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης της ανανέωσης της συνεργασίας του Νίκολιτς με την Ένωση: «Εσύ θέλεις να μείνουμε μαζί, εγώ θέλω να μείνουμε μαζί, ο Χαβιέρ θέλει να μείνουμε μαζί. Όλοι όσοι αποτελούν την οικογένεια της ΑΕΚ, θέλουν να μείνουμε μαζί. Είμαστε ένα εντυπωσιακό τρίο, που έχει καταφέρει να πετύχει εντυπωσιακά πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο»! Αυτό ακριβώς κάνει σημαντική διαφορά, συνιστά μια συγκλονιστική επιτυχία, ο τρόπος της συνεργασίας αυτού του τρίο και το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας ανήκει στον ιδιοκτήτη του club. Διότι ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν παρεμβαίνει σε τίποτα που έχει να κάνει με το ποδοσφαιρικό τμήμα και τη λειτουργία πέρα από το να επιδιώκει να κάνει καλύτερες, σε επίπεδο άριστες, τις παροχές του club προς τεχνικούς και ποδοσφαιριστές για να δουλεύουν σωστά και δίχως το παραμικρό πρόβλημα.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτό ακριβώς ανέδειξε ο Νίκολιτς μιλώντας στην πατρίδα του στη συνέντευξη που παραχώρησε με την ολοκλήρωση της σεζόν και την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ! Ότι δηλαδή ο Ηλιόπουλος είναι ο κορυφαίος ιδιοκτήτης που έχει συνεργαστεί σε επίπεδο παρουσίας και λειτουργίας στην ομάδα και ο οποίος δεν παρέμβει καθόλου στο αγωνιστικό (φανταστείτε τι έχει ζήσει και ο Σέρβος τεχνικός στο παρελθόν). Ωστόσο για μένα αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία να αναδειχθεί μέσα από τα λόγια του προπονητή των πρωταθλητών είναι η επιμονή του στην αναφορά του για τη σεζόν που τελείωσε και αυτήν που ακολουθεί: «είπα στο τέλος της σεζόν, είναι ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση το τέλος, αλλά η αρχή ενός νέου κεφαλαίου, αυτού που μπορεί να χτίσει μια νέα ιστορία για έναν σπουδαίο σύλλογο, την ΑΕΚ, έναν ιστορικό σύλλογο. Γι’ αυτό είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ»! Λόγια που δεν είναι του αέρα και από πολύ ικανό, σούπερ αποτελεσματικό μα και κυνικό προπονητή.

Τέλος εννοείται πως από την όλη διαδικασία της κουβέντας του Ηλιόπουλου με τον Νίκολιτς αναδείχθηκε ότι και ο Χαβιέρ Ριμπάλτα φέρεται να έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ για να συνεχίσει και απομένει η τυπική διαδικασία. Γι' αυτό άλλωστε ο ιδιοκτήτης του club ανέφερε συγκεκριμένα στα λόγια του ότι και «ο Χαβιέρ θέλει να μείνουμε μαζί», γεγονός που αναδεικνύει αυτό που θα συμβεί και με την περίπτωση του Καταλανού διευθυντή ποδοσφαίρου, προφανώς απόλυτα σωστά και δικαιολογημένα μιας και όντως συνιστούν ένα τρίο που ήδη πέτυχε πολλά με την ΑΕΚ με το καλημέρα σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ μπορεί άμεσα να πετύχει ακόμη περισσότερα, μιας και είναι γεγονός πως αυτή η κατάσταση, αυτή η κανονικότητα στον πρωταθλητή Δικέφαλο, φέρνει το καθαρά αγωνιστικό μπροστά από τον ανταγωνισμό. Προφανώς και δεν εννοώ πως η Ένωση δεν βλέπει κανέναν και θα το πάρει με 15 βαθμούς διαφορά το επόμενο πρωτάθλημα, καμία σχέση, όλοι θα έχουν ξανά τις ίδιες πιθανότητες με τη σέντρα του νέου πρωταθλήματος για να το κατακτήσουν, αλλά έχει σίγουρα σημασία να ζεις μια καλύτερη ποδοσφαιρική κανονικότητα από τους βασικούς αντιπάλους σου...