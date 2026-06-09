Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για το τι προτιμάει ο Μεντιλίμπαρ αναφορικά με τους Ποντένσε και Κάρμο.

Είναι δύο Πορτογάλοι πολύ καλοί παίκτες, που τα τελευταία χρόνια είναι μέσα-έξω από τον Ολυμπιακό .

Ο Ποντένσε έχει αγαπηθεί από τον κόσμο του Ολυμπιακού, ενώ κι ο Κάρμο έχει κερδίσει την εκτίμηση του, κάνοντας εκείνο το πολύ καλό β΄ μισό της σεζόν πρόπερσι, με την κατάκτηση του Κόνφερενς Λιγκ, στην οποία ασφαλώς και είχε βάλει το χεράκι του κι ο Ποντένσε.

Αυτή την στιγμή, ο μεν Κάρμο ανήκει στη Νότιγχαμ, στην οποία επιστρέφει μετά από μία σεζόν δανεισμού στην Οβιέδο και την καταστροφική της παρουσία, που την οδήγησε πίσω στη Β΄ Ισπανίας. Ο δε Ποντένσε ανήκει στην Αλ Σαμπάμπ, στην οποία επιστρέφει μετά από μία σεζόν δανεισμού στον Ολυμπιακό, που δεν την λες και την καλύτερη-με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας να επιθυμεί να τον ξαναδώσει κάπου, δανεικό η, ιδανικά να τον πουλήσει.

Τι λέει, όμως, ο Μεντιλίμπαρ για τους δύο αυτούς παίκτες, με τους οποίους έχει συνεργαστεί, άλλοτε ιδανικά (στο ξεκίνημα του στον Ολυμπιακό, την άνοιξη του 2024), άλλοτε λιγότερο ιδανικά (με τον Κάρμο πέρυσι και με τον Ποντένσε φέτος). Απ΄ ότι καταλαβαίνω, ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν απορρίπτει το ενδεχόμενο να συνεργαστεί εκ νέου μαζί τους, όμως προτιμάει φρέσκο αίμα. Καινούργιες μεταγραφές, δηλαδή. Εξυπακούεται με ποιότητα, που θα δώσουν άλλη δυναμική στην ομάδα.

Προφανώς αυτό που έχει στο μυαλό του είναι πρώτον ότι ο Κάρμο δεν είναι το πιο εύκολο (για να είμαι πολύ διακριτικός) παιδί στη διαχείριση, δεύτερον ότι ο Ποντένσε ήταν τους εφτά τελευταίους μήνες σε κατάσταση μετριότητας και τρίτον ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται και νέα πρόσωπα που θα τον ενισχύσουν και θα αλλάξουν και το κλίμα στην ομάδα.

Δεν τον αδικώ…

Άσχετο: Ο Ολυμπιακός ήρθε σε επαφή και το τελευταίο διάστημα με τον Μίγια. Κι ο Ισπανός μέσος της Χετάφε απάντησε ότι δεν είναι στα σχέδια του μία μεταγραφή στην Ελλάδα.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Λέγεται ότι ο Ολυμπιακός στο πολύ πρόσφατο παρελθόν είχε προσφορά 7 εκ. Ευρώ για τον Ορτέγκα, από τη Ρίβερ Πλέϊτ, που τον ήθελε πίσω στην Αργεντινή. Με τους «ερυθρόλευκους» να λένε «όχι», ζητώντας παραπάνω χρήματα, ποντάροντας στην υπεραξία που είχαν στο μυαλό τους

Τώρα, μοιάζει δύσκολο ο Ολυμπιακός να βρει στην αγορά 7 εκ. Ευρώ για τον Ορτέγκα, με τη σεζόν που είχε ο Αργεντινός, όχι κακή, αλλά όχι και τόσο καλή, ώστε να προκαλέσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πάντως, υπάρχουν κρούσεις για τον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού, από Ουντινέζε κι άλλα κλαμπ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍