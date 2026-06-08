Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία, η Βίντσεβ Λοτζ βρίσκεται σε συνομιλίες με τον Κάρολ Σφιντέρσκι.

Η πολωνική ιστοσελίδα «meczyki» ανέφερε σε σημερινό της ρεπορτάζ πως ο Κάρολ Σφιντέρσκι είναι σε προχωρημένες επαφές με την πολωνική Βίντσεβ Λοτζ ενώ παράλλλα είναι σε επικοινωνία και με τον Παναθηναϊκό.

Η πολωνική ομάδα, η οποία έχει ένα πλούσιο ιδιοκτήτη και δεν διστάζει να ξοδέψει χρήματα από τότε που έγινε η αλλαγή ιδιοκτησίας, δυσκολεύεται να τα βρει με τον Πολωνό στράικερ αναφορικά με τις απολαβές του, αφού είναι αρκετά υψηλές, μιας και έχει ακόμα δύο χρόνια συμβόλαιο με τους «πρασίνους».

Απόσταση υπάρχει και με το «τριφύλλι» τούτη την ώρα, το οποίο θα πρέπει να ρίξει τις απαιτήσεις του για να προχωρήσει το deal, όπως αναφέρει το συγκεκριμένο μέσο.

Υπενθυμίζουμε πως ο 27χρονος στράικερ πραγματοποίησε φέτος 46 συμμετοχές σκοράροντας εννέα γκολ και δίνοντας τέσσερις ασίστ για τον Παναθηναϊκό στα περισσότερα από 2,2 χιλ. λεπτά που αγωνίστηκε.